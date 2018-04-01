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Microsoft анонсировала Windows Admin Center 2007

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 00:37
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Компания Microsoft анонсировала Windows Admin Center 2007.

Что нового в Windows Admin Center

Развертывание кластера

Windows Admin Center теперь предоставляет графический рабочий процесс развертывания кластера. Рабочий процесс развертывания кластера позволяет пользователям развертывать несколько типов кластеров в зависимости от операционной системы, работающей на выбранных ими серверах.

Новое местоположение и пользовательский интерфейс

• Чтобы запустить рабочий процесс, на странице «Все подключения» нажмите «+ Добавить» и выберите «Создать новый» на плитке кластеров серверов;
• Пользователи могут создавать гиперконвергентные кластеры под управлением Azure Stack HCI или классические отказоустойчивые кластеры под управлением Windows Server;
• Рабочий процесс развертывания кластера включен в Windows Admin Center без необходимости установки расширения;
• Впервые в истории используйте Windows Admin Center для развертывания кластера, распределенного по двум сайтам;



Подробности рабочего процесса

• Вы можете подключить серверы рабочих групп и присоединить их к домену в рамках рабочего процесса развертывания кластера;
• Windows Admin Center определяет тип развернутого кластера и устанавливает необходимые роли и функции;
• Microsoft поддерживает несколько сетевых топологий, чтобы удовлетворить различные клиентские сценарии;
• Windows Admin Center работает над обеспечением интегрированного обновления встроенного программного обеспечения/драйверов в рамках рабочего процесса развертывания;


Нажмите на изображение для демонстрации


Узнать другие подробности можно здесь.


Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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