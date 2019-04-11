Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 85.0.564.13
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 01:02
- Просмотров: 0
Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 85.0.564.13.
Вот список изменений:
• Сегодняшнее небольшое обновление должно исправить проблему, когда некоторые иконки слишком велики. Кроме того, Microsoft улучшила актуальность данных отчетов Family Safety и исправила проблему, из-за которой некоторые политики управления, такие как HomepageLocation или NewTabPageLocation, перестали работать и возвращали сообщение о том, что они были заблокированы;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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