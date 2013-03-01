Некоторые инсайдеры Windows видят предупреждения об окончании срока действия сборки
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 12:55
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Если вы участник Windows Insider Program и получаете сообщение о том, что срок действия сборки, на которой вы работаете, истекает, вы не одиноки. Из-за недосмотра дата окончания срока действия сборки была установлена на 31 июля вплоть до сборки 20161, которая была выпущена 1 июля. Две недели спустя была выпущена сборка 20170, в которой дата окончания срока действия была перенесена на 31 января следующего года.
К сожалению, сборка 20170 имеет проблему с процессорами AMD, поэтому, если вы похожи на пользователя, на которого есть ссылка выше, вы все равно застряли на сборке 20161. Хорошей новостью является то, что эта ошибка должна быть исправлена, и вы должны получить новую сборку задолго до истечения срока действия. Сборки обычно выходят по средам, поэтому, если предположить, что она будет выпущена сегодня, у вас все равно будет девять дней до истечения срока действия сборки.
Однако есть еще одна группа пользователей, которая столкнется с проблемами, и это связано с тем, как была реструктурирована Windows Insider Program. Ранее кольца Fast и Slow были в одной ветке разработки. Теперь канал Dev имеет статус предварительных сборок, в то время как канал Beta привязан к определенному релизу.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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