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Microsoft выпустила обновления для Windows 10 версий 1909, 1903 и 1809

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 14:41
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Компания Microsoft выпустила обновления для Windows 10 версий 1909, 1903 и 1809.

Вот список исправлений сборки 18363.997:

• Исправлена проблема, которая не позволяла использовать функции общего доступа в Microsoft Office. Это происходило, когда включен условный доступ;
• Исправлена проблема в режиме Microsoft Edge IE, которая возникала при открытии нескольких документов с сайта SharePoint.
• Исправлена проблема в режиме Microsoft Edge IE, которая возникала при просмотре с помощью якорных ссылок;
• Исправлена проблема, которая приводила к сбою подготовки для Universal Windows Platform (UWP) в некоторых сценариях при использовании Deployment Image Servicing and Management (DISM);
• Исправлена проблема, которая не позволяла открывать документы в SharePoint в некоторых сценариях;
• Исправлена проблема, из-за которой лупа могла перестать работать в Microsoft Excel в некоторых сценариях. В результате, приложение Microsoft Excel также могло перестать работать;
• Исправляет проблему с приложениями меню Пуск и плитками в средах инфраструктуры виртуальных рабочих столов (VDI). Это происходило после повторного входа в систему и использования диска профиля пользователя удаленного рабочего стола в непостоянном пуле виртуальных рабочих столов;
• Исправлена проблема, которая не позволяла вам установить некоторые MSI-приложения. Это происходило, когда устройство управлялось групповой политикой, которая перенаправляла папку AppData в сетевую папку;
• Исправлена проблема, из-за которой приложения, использующие кастомную функцию переноса текста, переставали работать в некоторых сценариях;
• Исправлена проблема, которая могла увеличить количество дескрипторов при использовании Microsoft Outlook;
• Исправлена проблема, из-за которой новые дочерние окна мерцали и отображались в виде белых квадратов на серверных устройствах, настроенных для резкого визуального контраста;
• Исправлена проблема, из-за которой неправильно вычислялись адреса с длинными путями, которые имели символы Unicode вне текущей системы;
• Обновляет проводник, чтобы вы могли удалять предыдущие термины из окна поиска;
• Исправлена проблема, из-за которой проводник переставал работать при просмотре каталогов необработанных изображений и других типов файлов;
• Исправлена проблема, которая препятствовала миграции типа запуска службы Windows Remote Management (WinRM);
• Исправлена проблема, которая препятствовала активации устройств Интернета вещей (IoT) после установки более раннего накопительного обновления;
• Исправлена проблема, которая препятствовала работе функций семейной безопасности, таких как ограничения по времени и отчеты об активности, на устройствах ARM64;
• Исправлена проблема, которая продолжала отображать предыдущую подсказку имени пользователя в поле входа смарт-карты после того, как другой пользователь использовал компьютер с учетными данными домена;
• Исправлена проблема, которая приводила к сбою обновления с Windows 10 версии 1903 или Windows 10 версии 1909. Это происходило, когда система присоединена к Azure Active Directory и технология BitLocker настроена для защиты пин-кода;
• Исправлена проблема, из-за которой lsass.exe переставала работать на сервере терминалов при включении Remote Credential Guard. Код исключения - 0xc0000374;
• Исправлена проблема, из-за которой система не могла распознать камеру Windows Hello face;
• Исправлена проблема, которая не позволяла Microsoft Defender Advanced Threat Protection (ATP) применять исключения файлов в некоторых случаях, что приводило к проблемам совместимости приложений;
• Исправлена проблема, которая приводила к сбою автоматического исследования в Microsoft Defender ATP;
• Улучшает способность Microsoft Defender ATP идентифицировать действия по внедрению вредоносного кода;
• Исправлена проблема, которая отображала странные символы перед полями день, месяц и год в выходных данных консольных команд;
• Обновляет dcpromo.exe для удаления политики «Network access: Restrict clients allowed to make remote calls to SAM» с серверов-членов, когда они повышаются до контроллеров домена. Это позволяло клиентам устанавливать подключения Security Accounts Manager (SAM) к этим контроллерам домена;
• Исправлена проблема, которая могла привести к тому, что устройства Windows 10, включающие Credential Guard, не выполняли запросы аутентификации при использовании сертификата компьютера;
• Исправлена проблема, которая некорректно сообщала о сессиях Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) как о небезопасных сессиях в Event ID 2889. Это происходило, когда сессия LDAP аутентифицирована и запечатана методом Simple Authentication and Security Layer (SASL);
• Исправлена проблема, которая могла привести к ошибке остановки 7E в nfssvr.sys на серверах, на которых запущена служба Network File System (NFS);
• Исправлена проблема, из-за которой встроенные современные приложения переставали работать на устройствах, настроенных для использования обязательных или перемещаемых профилей пользователей. Ошибка - 802b000a (E_XAMLPARSEFAILED);
• Исправлена проблема, которая регистрирует ошибку Distributed Component Object Model (DCOM) в журнале системных событий при запуске службы репликации Distributed File System (DFS);
• Исправлена проблема, которая могла препятствовать подключению устройства Windows 10 к Интернету при использовании LTE-модема беспроводной глобальной сети (WWAN). Однако индикатор состояния сетевого подключения (NCSI) в области уведомлений мог по-прежнему указывать на то, что вы подключены к Интернету;
• Исправлена проблема, которая могла привести к прекращению работы процесса Microsoft Remote Assistance (msra.exe), когда пользователь получал помощь во время сессии работы компьютера. Ошибка 0xc0000005 или 0xc0000409;
• Исправлена проблема, из-за которой Server Message Block (SMB) неправильно использовал оригинальный, кэшированный, не непрерывный доступ к файлу, который становился недействительным после сетевой ошибки или сбоя хранилища. В результате, приложения не работали с ошибками, такими как STATUS_UNEXPECTED_NETWORK_ERROR;

Узнать список исправлений других версий Windows 10 можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
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