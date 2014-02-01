Синхронизация истории просмотра скоро появится в Edge
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 17:49
- Просмотров: 134
Хотя последнее обновление Edge Dev было незначительным, Microsoft также сообщила, что в ближайшем будущем появятся некоторые важные функции.
В блоге Edge Dev Microsoft дала некоторые отзывы о своих главных запросах и о том, когда они будут предоставлены.
Вот самые первые запросы:
Учитывая, что лето официально заканчивается 22 сентября, у Microsoft есть около 8 недель, чтобы предоставить эти функции.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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