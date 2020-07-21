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Microsoft снова тизерит Modern File Explorer

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 18:09
  • Просмотров: 222

Компания Microsoft опубликовала пост в блоге, в котором подробно рассказывается о новых возможностях веб-браузера Microsoft Edge, которые скоро появятся у пользователей. Пост в блоге был посвящен функциям Edge, но он дал нам быстрый взгляд на Modern File Explorer.

Мы видели множество утечек и слухов, связанных с переработанным проводником, который уже давно назрел. Хотя эти утечки были получены от сторонних источников, на этот раз сама Microsoft опубликовала изображение, которое показывает Modern File Explorer. Скриншот ничего не показывает, кроме реализации Fluent Design. Это, однако, предполагает, что Microsoft работает над обновлением дизайна проводника, и мы можем увидеть его в ближайшем будущем.

Это изображение немного отличается от предыдущих утечек, предполагая, что скриншот мог быть сделан с ПК с Windows 10, в то время как старые утечки были ориентированы на File Explorer для Windows 10X.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
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