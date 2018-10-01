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Microsoft выпустила предварительную сборку Windows 10 Team 2020 Update

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 19:22
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Компания Microsoft выпустила предварительную сборку Windows 10 Team 2020 Update.

Что нового в Windows 10 Team 2020 Update

Улучшения для подключенных устройств Azure Active Directory

Это обновление направлено на удовлетворение запросов клиентов, начиная с полной поддержки организаций, использующих Azure Active Directory (Azure AD) для управления своими устройствами Surface Hub:

Единый вход (SSO) для подключенных устройств Azure AD:
Когда пользователи выполняют вход с помощью своих учетных данных Microsoft 365 в «Мои собрания и файлы», их учетные данные беспрепятственно передаются от приложения к приложению – опыт Microsoft 365 в браузере;
Условный доступ (CA) для присоединенных устройств Azure AD:
ИТ-администраторы могут развертывать политики безопасности на уровне устройств в своем подключенном к Azure AD Surface Hub для контроля доступа к организационным ресурсам в соответствии с требованиями корпоративной безопасности и соответствия;
Поддержка неглобальных администраторов для присоединенных устройств Azure AD:
Клиенты могут выбрать более детальный набор администраторов в своей иерархии администраторов для управления Surface Hub. Для получения дополнительной информации см. «Управление группами администраторов»;

Улучшения для развертывания устройства и управляемости

Microsoft также добавила функции, помогающие клиентам настраивать и управлять своими устройствами Surface Hub:

Современная аутентификация для учетных записей облачных устройств: Surface Hub поддерживает аутентификацию на основе Exchange Web Services (EWS) и Active Directory Authentication Library (ADAL) для подключения к Exchange, что позволяет клиентам отказаться от использования обычной аутентификации. Для получения дополнительной информации см. «Современная аутентификация на Surface Hub»;
Более 20 новых и обновленных политик управления мобильными устройствами (MDM): Эти политики предоставляют ИТ-администраторам улучшенный контроль над обновлениями приложений из Магазина Microsoft, настройками беспроводной проекции, такими как Miracast, над инфраструктурой, сетевыми настройками, такими как Quality-Of-Service и проводная аутентификация 802.1x, а также новыми настройками конфиденциальности/GDPR. Для получения дополнительной информации см. «Управление Surface Hub 2S с помощью Intune»;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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