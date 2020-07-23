Microsoft стремится сделать запросы уведомлений менее раздражающими
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 23:05
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Ранее в этом году Microsoft встречалась с пользователями, чтобы понять, что они думают о разрешенных веб-функциях, таких как запросы на отправку уведомлений или доступ к камере или микрофону. Люди, с которыми компания говорила, ясно дали понять, что они считают запросы уведомлений обременительными и отвлекающими — за исключением тех случаев, когда они этого не делают.
Эти пользователи, как правило, беспокоились, если они не могли понять ценность уведомлений с данного сайта или если запрос появлялся сразу после посещения сайта. Однако многие из этих пользователей хотят или даже зависят от уведомлений от важного для них сайта: например, оповещений о собраниях из веб-приложения календаря или обновлений из их любимых подписок на мультимедиа.
Тихие запросы уведомлений
Начиная с Microsoft Edge 84, Microsoft внедряет поддержку новых запросов уведомлений, называемых тихими запросами уведомлений. Этот опыт в настоящее время включен по умолчанию для всех пользователей Microsoft Edge, но пользователи могут отключить параметр «Тихие запросы уведомлений» на edge://settings/content/notifications, если они предпочитают.
Если включены тихие запросы, запросы уведомлений сайта, отправленные через API-интерфейсы уведомлений или Push, будут отображаться в виде колокольчика с пометкой «Уведомления заблокированы» в адресной строке, в отличие от обычного полного всплывающего запроса.
Эта обработка уменьшает видимость запросов уведомлений, так что пользователь может оставаться сосредоточенным на своей текущей задаче, но сохраняет запрос в заметном месте в пользовательском интерфейсе. Если пользователь хочет подписаться на уведомления, он может щелкнуть иконку колокольчика «Уведомления заблокированы» и принять запрос:
Запланированные обновления
Microsoft решила включить этот параметр по умолчанию для пользователей Microsoft Edge 84 из-за большого количества отзывов пользователей о нежелательных подписках на уведомления; Microsoft надеется, что тихие запросы уведомлений помогут сократить непреднамеренные подписки.
Однако, как Microsoft выяснила в ходе исследования пользователей, существуют некоторые сценарии, в которых запросы уведомлений особенно приветствуются и могут требовать полного запроса. В настоящее время компания рассматривает включение полного всплывающего запроса, когда данные свидетельствуют о том, что пользователи считают запрос уведомления данного сайта полезным. Пользователи смогут сохранять тихие запросы уведомлений для всех сайтов, если они того пожелают. Следите за обновлениями!
В дополнение к тихим запросам уведомлений, компания также улучшает прием уведомления и взаимодействие с ними. Microsoft обнаружила, что многие пользователи были разочарованы «высокоприоритетными» тост-уведомлениями, установленными с помощью члена requireInteraction, поскольку эти уведомления никогда не исчезают без взаимодействия с пользователем. Начиная с Microsoft Edge 85, эти уведомления теперь автоматически удаляются в Центре уведомлений Windows через 25 секунд.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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