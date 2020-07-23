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Microsoft стремится сделать запросы уведомлений менее раздражающими

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 23:05
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Ранее в этом году Microsoft встречалась с пользователями, чтобы понять, что они думают о разрешенных веб-функциях, таких как запросы на отправку уведомлений или доступ к камере или микрофону. Люди, с которыми компания говорила, ясно дали понять, что они считают запросы уведомлений обременительными и отвлекающими — за исключением тех случаев, когда они этого не делают.

Эти пользователи, как правило, беспокоились, если они не могли понять ценность уведомлений с данного сайта или если запрос появлялся сразу после посещения сайта. Однако многие из этих пользователей хотят или даже зависят от уведомлений от важного для них сайта: например, оповещений о собраниях из веб-приложения календаря или обновлений из их любимых подписок на мультимедиа.

Тихие запросы уведомлений

Начиная с Microsoft Edge 84, Microsoft внедряет поддержку новых запросов уведомлений, называемых тихими запросами уведомлений. Этот опыт в настоящее время включен по умолчанию для всех пользователей Microsoft Edge, но пользователи могут отключить параметр «Тихие запросы уведомлений» на edge://settings/content/notifications, если они предпочитают.

Если включены тихие запросы, запросы уведомлений сайта, отправленные через API-интерфейсы уведомлений или Push, будут отображаться в виде колокольчика с пометкой «Уведомления заблокированы» в адресной строке, в отличие от обычного полного всплывающего запроса.

Microsoft стремится сделать запросы уведомлений менее раздражающими


Эта обработка уменьшает видимость запросов уведомлений, так что пользователь может оставаться сосредоточенным на своей текущей задаче, но сохраняет запрос в заметном месте в пользовательском интерфейсе. Если пользователь хочет подписаться на уведомления, он может щелкнуть иконку колокольчика «Уведомления заблокированы» и принять запрос:



Запланированные обновления

Microsoft решила включить этот параметр по умолчанию для пользователей Microsoft Edge 84 из-за большого количества отзывов пользователей о нежелательных подписках на уведомления; Microsoft надеется, что тихие запросы уведомлений помогут сократить непреднамеренные подписки.

Однако, как Microsoft выяснила в ходе исследования пользователей, существуют некоторые сценарии, в которых запросы уведомлений особенно приветствуются и могут требовать полного запроса. В настоящее время компания рассматривает включение полного всплывающего запроса, когда данные свидетельствуют о том, что пользователи считают запрос уведомления данного сайта полезным. Пользователи смогут сохранять тихие запросы уведомлений для всех сайтов, если они того пожелают. Следите за обновлениями!

В дополнение к тихим запросам уведомлений, компания также улучшает прием уведомления и взаимодействие с ними. Microsoft обнаружила, что многие пользователи были разочарованы «высокоприоритетными» тост-уведомлениями, установленными с помощью члена requireInteraction, поскольку эти уведомления никогда не исчезают без взаимодействия с пользователем. Начиная с Microsoft Edge 85, эти уведомления теперь автоматически удаляются в Центре уведомлений Windows через 25 секунд.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
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