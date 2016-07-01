Microsoft добавила Edge на сайт дорожной карты Microsoft 365
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 00:11
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Компания Microsoft добавила Edge на сайт дорожной карты Microsoft 365, а также объявила различные даты выпуска Edge Beta и Edge Stable.
Портал дорожной карты Microsoft 365 позволяет просматривать предстоящие корпоративные функции Microsoft Edge — вы можете фильтровать их по «Microsoft Edge» в поле «Products» или по «Beta Channel» и «Stable Channel» в поле «Release Phase».
Команда Microsoft Edge планирует выпускать обновления для Microsoft Edge Beta и Microsoft Edge Stable каждые шесть недель.
Следующие несколько релизов выглядят так:
Записи дорожной карты Microsoft Edge можно найти здесь, а расписание релизов - здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
docs.microsoft.com
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