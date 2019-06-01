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Windows 10 версии 2004 развертывается для большего количества пользователей со старыми версиями ОС

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 16:24
  • Просмотров: 80

Компания Microsoft обновила статус развёртывания Windows 10 May 2020 Update.

Вот текущий статус обновления:

Текущий статус на 22 июля 2020 года

Windows 10 версии 2004 доступна для пользователей устройств под управлением Windows 10 версий 1903 и 1909, которые вручную выбирают «Проверить наличие обновлений» через Центр обновления Windows. Сейчас мы начинаем новый этап нашего развертывания. Используя обучение на основе машинного обучения (на основе ML), которое мы провели до сих пор, мы увеличиваем число устройств, выбранных для автоматического обновления до Windows 10 версии 2004, которые приближаются к концу обслуживания. Мы будем продолжать обучать наше машинное обучение на всех этапах, чтобы разумно развернуть новые версии Windows 10 и обеспечить плавное обновление. Рекомендуемый статус обслуживания - Semi-Annual Channel.


Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
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