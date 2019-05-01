Microsoft Edge Canary позволяет удалять предложения адресной строки с помощью мыши
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 20:28
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Microsoft Edge Canary теперь позволяет пользователям удалять нежелательные предложения, которые появляются в Omnibox. Функция доступна в Microsoft Canary Build 86.0.587.0 или выше.
Как удалить предложения адресной строки в Microsoft Edge Canary
1. Запустите браузер Microsoft Edge.
2. Введите что-нибудь, наведите указатель мыши на предложение в конце, чтобы увидеть кнопку «X», щелкните по ней, чтобы удалить его.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techdows.com
techdows.com
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