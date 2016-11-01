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Инсайдеры канала Release Preview получили новую иконку для Microsoft Store

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 20:53
  • Просмотров: 0
Инсайдеры канала Release Preview получили новую иконку для Microsoft Store

Компания Microsoft выпустила новую иконку для Microsoft Store. Однако новая иконка доступна не всем, поскольку Microsoft выпустила её для инсайдеров Windows в канале Release Preview.





Илья Источник:
twitter.com/ALumia_Italia
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