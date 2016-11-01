Инсайдеры канала Release Preview получили новую иконку для Microsoft Store
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 20:53
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Компания Microsoft выпустила новую иконку для Microsoft Store. Однако новая иконка доступна не всем, поскольку Microsoft выпустила её для инсайдеров Windows в канале Release Preview.
Илья Источник:
twitter.com/ALumia_Italia
twitter.com/ALumia_Italia
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