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Сборка Windows 10 Build 20175 имеет новый инструмент управления дисками

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 21:19
  • Просмотров: 132

Windows 10 получит новый инструмент управления дисками.

Windows 10 Build 20175 включает в себя новый инструмент управления дисками, который в настоящее время скрыт.









В настоящее время инструмент может изменять букву диска, изменять размер диска и перераспределять его. Он находится в стадии разработки, но должен быть в состоянии выполнить свою работу.

Открыть новый инструмент управления дисками можно через Настройки> Хранилище> Управление дисками и томами.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
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