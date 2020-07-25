Сборка Windows 10 Build 20175 имеет новый инструмент управления дисками
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 21:19
- Просмотров: 132
Windows 10 получит новый инструмент управления дисками.
Windows 10 Build 20175 включает в себя новый инструмент управления дисками, который в настоящее время скрыт.
В настоящее время инструмент может изменять букву диска, изменять размер диска и перераспределять его. Он находится в стадии разработки, но должен быть в состоянии выполнить свою работу.
Открыть новый инструмент управления дисками можно через Настройки> Хранилище> Управление дисками и томами.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
windowslatest.com
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