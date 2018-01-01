Microsoft исправит проблему с Windows Defender Application Guard (WDAG) и Windows Sandbox
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 23:03
- Просмотров: 65
Microsoft работает над решением проблемы, которая приводит к тому, что Windows Defender Application Guard (WDAG) и Windows Sandbox не открываются. В то время как компания работает над решением этой проблемы, на данный момент существует простой обходной путь - перезагрузка ваших устройств.
Страница поддержки Microsoft описывает проблему. Когда ваш компьютер столкнется с проблемой, вы увидите одно из следующих сообщений об ошибке:
• ERROR_VSMB_SAVED_STATE_FILE_NOT_FOUND (0xC0370400);
• E_PATHNOTFOUND (0x80070003);
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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