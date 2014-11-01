Новые возможности Windows Virtual Desktop теперь общедоступны
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 18:27
- Просмотров: 219
В мае Microsoft объявила о нескольких новых функциях, доступных для Windows Virtual Desktop (WVD). Усовершенствования были связаны с инструментами управления и развертывания, обновленным опытом Teams и многим другим. Теперь компания объявила, что делает эти функции и улучшения общедоступными.
Две крупные функции, которые компания предлагает пользователям, — это интеграция сервиса с порталом Azure и улучшения Teams в виде перенаправления A/V для приложения совместной работы в WVD. Как следует из названия, интеграция портала Azure облегчает администраторам управление и развертывание приложений и виртуальных рабочих столов для пользователей. Это также приносит улучшения в области безопасности, поскольку администраторы могут создавать группы Azure AD и назначать двухфакторную аутентификацию.
Кроме того, тем, кто использует классическую модель для существующих развертываний, вскоре будет предоставлено руководство по переходу на новый портал. Новый портал предоставляет такие возможности, как управление доступом на основе ролей Azure (RBAC) для «детального контроля доступа», улучшения управления пользователями, которые позволяют администраторам публиковать приложения и рабочие столы в группах AAD, и улучшения мониторинга для эффективного анализа журналов и устранения неполадок.
Еще одна важная функция, которая теперь становится общедоступной, — это функция перенаправления A/V для Teams. Это позволяет системе обрабатывать аудио и видео локально для собраний Teams, что снижает задержку и улучшает качество вызова. Вы можете получить полную документацию о включении оптимизации для Teams.
В связи с пандемией, в результате которой все больше людей работают удаленно, Microsoft заявляет, что Windows Virtual Desktop помогает «клиентам быстро предоставлять своим пользователям безопасный рабочий стол Windows 10».
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
azure.microsoft.com
azure.microsoft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 46
Пользователей: 0
Гостей: 46
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 46
Роботы: Yandex Google
+9Новостей: 12174
+0Комментариев: 39440
+0Пользователей: 10034