Компания Microsoft обновила приложение «Калькулятор» до версии 10.2005.23.0.Вот журнал изменений:• Обратите внимание, что по умолчанию график будет белым, независимо от того, используете ли вы калькулятор в темной теме. Если вы хотите, чтобы график тоже был темным, нажмите кнопку «Параметры графика» в углу графика и выберите «Соответствовать теме приложения» в разделе «Тема графика»;