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Microsoft обновила приложение «Калькулятор»

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 19:59
  • Просмотров: 153

Компания Microsoft обновила приложение «Калькулятор» до версии 10.2005.23.0.

Вот журнал изменений:

• Обратите внимание, что по умолчанию график будет белым, независимо от того, используете ли вы калькулятор в темной теме. Если вы хотите, чтобы график тоже был темным, нажмите кнопку «Параметры графика» в углу графика и выберите «Соответствовать теме приложения» в разделе «Тема графика»;
Илья Источник:
mspoweruser.com
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