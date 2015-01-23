Microsoft обновила приложение «Калькулятор»
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 19:59
- Просмотров: 153
Компания Microsoft обновила приложение «Калькулятор» до версии 10.2005.23.0.
Вот журнал изменений:
• Обратите внимание, что по умолчанию график будет белым, независимо от того, используете ли вы калькулятор в темной теме. Если вы хотите, чтобы график тоже был темным, нажмите кнопку «Параметры графика» в углу графика и выберите «Соответствовать теме приложения» в разделе «Тема графика»;
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 46
Пользователей: 0
Гостей: 46
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 46
Роботы: Yandex Google
+9Новостей: 12174
+0Комментариев: 39440
+0Пользователей: 10034