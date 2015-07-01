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Microsoft тестирует изменения на странице новой вкладки Edge

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 20:47
  • Просмотров: 136

Компания Microsoft тестирует изменения на странице новой вкладки Edge.



Вот список небольших изменений:

• Новые иконки стали меньше;
• При наведении курсора на плитку появляется прозрачный фон;

Эти меньшие плитки также могут указывать на то, что можно будет добавить более 7 плиток.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
reddit.com
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