Microsoft тестирует изменения на странице новой вкладки Edge
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 20:47
- Просмотров: 136
Компания Microsoft тестирует изменения на странице новой вкладки Edge.
Вот список небольших изменений:
• Новые иконки стали меньше;
• При наведении курсора на плитку появляется прозрачный фон;
Эти меньшие плитки также могут указывать на то, что можно будет добавить более 7 плиток.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
reddit.com
reddit.com
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