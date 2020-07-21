Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 86.0.587.0
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 15:08
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Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 86.0.587.0. Это первый релиз для версии 86, и в нем есть о чем поговорить! Но, во-первых, есть о чем поговорить и за его пределами:
• Во-первых, у Microsoft есть обзор всех самых больших анонсов от Inspire: https://blogs.windows.com/windowsexperience/2020/07/21/whats-new-in-microsoft-edge-july-2020-microsoft-inspire-edition/. Он охватывает корпоративные функции, такие как предстоящая поддержка Endpoint Data Loss Prevention, мобильные функции, такие как релиз коллекций на iOS и Android, и многое другое;
• Далее, мы подробно рассмотрим работу над более тихими уведомлениями на веб-сайтах, которые были развернуты в Stable с релизом версии 84: https://blogs.windows.com/msedgedev/2020/07/23/reducing-distractions-quiet-notification-requests/. Он также содержит некоторые лучшие практики о том, как разработчики веб-сайтов могут использовать уведомления;
• Для корпоративных пользователей была анонсирована корпоративная дорожная карта и график релиза: https://blogs.windows.com/msedgedev/2020/07/23/introducing-enterprise-roadmap-release-schedule/.
• Наконец, для инсайдеров Windows у компании есть предварительная версия некоторых предстоящих функций интеграции с Windows: https://blogs.windows.com/msedgedev/2020/07/22/multitasking-improvements-windows-10-microsoft-edge/. Если вы используете сборку Windows Insider, то можете попробовать возможность увидеть вкладки Edge в списке alt + tab или просмотреть предварительные версии запущенных веб-сайтов, которые закреплены на панели задач. Обратите внимание, что эти функции находятся в режиме контролируемого развертывания, поэтому не все пользователи могут их видеть;
Добавлены функции:
• Теперь, когда эта функциональность была исправлена, снова включена поддержка поиска на боковой панели в PDF-файлах;
• Добавлена возможность использования кастомного изображение в качестве фона страницы новой вкладки;
• Добавлена возможность добавления элементов в коллекции из окон InPrivate;
• Добавлен переключатель на страницу новой вкладки InPrivate, чтобы всегда использовать функцию Strict Tracking Prevention в InPrivate;
• Добавлена поддержка чтения вслух PDF-файлов на ARM-устройствах;
• Добавлена темная тема в Pinning Wizard;
• Добавлена кнопка для удаления некоторых предложений адресной строки;
• Добавлена возможность переупорядочивания кнопок расширения, которые находятся в меню «…» через клавиатуру;
• Добавлена политика управления для Enterprise Mode Site List Manager Allowed, которая определяет, могут ли пользователи сами получить доступ к Enterprise Mode Site List. Обратите внимание, что административные шаблоны будут обновлены позже для всех новых политик;
• Добавлена политика управления для New Tab Page Allowed Background Types, которая позволяет настроить типы изображений на новых вкладках;
• Добавлена политика управления для Force Sync;
• Включена поддержка политики управления для Chromium User Agent Client Hints Enabled;
• Включена поддержка политики управления для Chromium Default Search Provider Context Menu Access Allowed;
• Повторно включена поддержка для политики управления Chromium, чтобы включить SHA-1 для локальных якорей;
• Закончено развертывание словаря картинок для всех пользователей Canary и Dev;
Улучшена надежность:
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые комбинации клавиш, такие как ctrl + f или ctrl + -, вызывали сбой браузера;
• Исправлен сбой при запуске на Mac;
• Исправлена проблема, из-за которой иногда происходил сбой новых вкладок при открытии или попытке перехода;
• Исправлена проблема, из-за которой восстановление сессии не работало, из-за чего Edge не мог восстановить вкладки при восстановлении после сбоя, используя непрерывный просмотр, перезапуск для применения обновления и т. д.;
• Исправлена проблема, из-за которой нажатие кнопки «Информация о сайте» иногда приводило к сбою вкладки;
• Исправлена проблема, из-за которой добавление текста в коллекцию с помощью меню правой кнопки мыши приводило к сбою вкладки;
• Исправлена проблема на Mac, когда использование сенсорной панели при воспроизведении видео на некоторых сайтах, таких как Netflix, приводило к сбою вкладки;
• Исправлено сбой при воспроизведении видео;
• Исправлена проблема, из-за которой вход в браузер иногда не удавался;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые медиа-форматы, такие как FLAC или WEBM, не работали, что приводило к сбою аудио и видео на некоторых сайтах, таких как Coursera;
• Исправлена проблема, из-за которой при входе в режим рисования в PDF-файле чтение вслух не работало на других вкладках;
• Исправлено зависание при выключении на ARM;
• Исправлена проблема, из-за которой переход с сайта в режиме IE на сайт в режиме, отличном от IE, иногда не удавался;
• Исправлена проблема, из-за которой экспорт диагностической информации в режиме IE из edge://compat иногда не удавался;
• Исправлена проблема, из-за которой попытка сохранить отредактированный PDF-файл, открытый только для чтения, завершалась неудачей;
• Исправлена проблема, из-за которой очистка данных просмотра не удавалась на Mac;
• Исправлена проблема, из-за которой иногда не удавалось обмениваться веб-контентом, таким как встроенные видео Youtube;
• Исправлена проблема, из-за которой функция Heavy Ad Intervention из Chromium (если она включена через флаг) не работала;
• Улучшена надежность синхронизации для рабочих и школьных учетных записей;
Изменено поведение:
• Исправлена проблема, при которой файлы cookie добавлялись в список разрешенных страниц на странице настроек разрешений веб-сайта и была включена опция удаления файлов cookie при закрытии браузера. Теперь файлы cookie, добавленные в список разрешенных, не удаляются, а файлы cookie, которые должны быть удалены, удаляются;
• Исправлена проблема, из-за которой в разделе «Настройки» отсутствовали опции изменения темы и масштабирования браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой протокол веб-сайта (http://, https:// и т. д.) скрывался в адресной строке и появлялся только при взаимодействии с ним. Обратите внимание, что это поведение может быть восстановлено с помощью флага, если это необходимо;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые политики управления, такие как SmartScreen, не применялись к устройствам, управляемым через Intune или другое решение MDM. Обратите внимание, что присоединенные к домену устройства не были затронуты;
• Исправлена проблема, из-за которой при наведении курсора мыши на пользовательский интерфейс, например на панель избранного, в тексте отображалось искажение;
• Исправлена проблема, из-за которой фавикон избранного на панели избранного иногда исчезал;
• Исправлена проблема, из-за которой переключение вкладок через полноэкранный режим Shy UI не позволял использовать сенсорный экран на Shy UI, пока не будет осуществлён выход из полноэкранного режима;
• Исправлена проблема, из-за которой сайты иногда не появлялись в списке «Назад / Вперед»;
• Исправлена проблема, из-за которой расширения иногда не отображались на странице управления расширениями;
• Исправлена проблема, из-за которой чтение вслух иногда происходило слишком медленно;
• Исправлена проблема, из-за которой при очистке данных просмотра иногда открывалось новое окно;
• Исправлена проблема, из-за которой попытка использовать перо или стилус для взаимодействия с веб-страницами не удавалась, когда взаимодействие завершалось через iframe, в котором обычно размещаются видео и реклама;
• Исправлена проблема, из-за которой старые версии Edge иногда не удалялись после обновления Edge;
• Исправлена проблема на Mac, когда меню «…» иногда не работало при использовании из Shy UI;
• Исправлена проблема на Mac, когда браузер иногда сообщал о неверном или неизвестном канале;
• Исправлена проблема, из-за которой дубликаты всплывающих подсказок иногда появлялись при наведении курсора мыши на пользовательский интерфейс;
• Исправлена проблема, из-за которой страница новой вкладки для окон гостевого режима была светлой, даже если браузер был в темной теме;
• Исправлена проблема, из-за которой всплывающее окно с переводом иногда появлялось на странице новой вкладки;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые части игры Surf не были правильно локализованы;
• Исправлена проблема, из-за которой перетаскивание адреса из адресной строки в коллекцию не добавляло веб-сайт в коллекцию;
• Улучшено добавление товаров в коллекцию с некоторых торговых сайтов, таких как Ebay;
• Улучшенный обмен сообщениями на полке «Загрузки» при удалении загруженного файла не работал;
• Улучшено автозаполнение для уменьшения количества веб-сайтов, где пароли предлагаются в полях, не связанных с паролями, таких как CVV для платежных карт;
• Улучшено поведение прокрутки при использовании Line Focus в Immersive Reader;
• Удалена возможность закрепления сайта на панели задач из окна Application Guard, поскольку функциональность сломана;
Известные проблемы:
• Пользователи с определенным оборудованием видят изменения в поведении прокрутки, которые являются непреднамеренными. Например, страницы прокручиваются намного быстрее, чем раньше. Microsoft исследует эту проблему;
• Попытка просмотра видео в полноэкранном режиме иногда не работает должным образом. Вместо того, чтобы показывать видео в полноэкранном режиме, оно будет взрываться или масштабировать видео до размера окна браузера. Недавно было найдено исправление, которое должно появиться в сборке Dev на следующей неделе;
• Пользователи некоторых расширений блокировки рекламы могут столкнуться с ошибками воспроизведения на Youtube. В качестве обходного пути, временное отключение расширения должно позволить продолжить воспроизведение. Смотрите https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/known-issue-adblock-causing-errors-on-youtube/m-p/1486882 для получения дополнительной информации;
• Пользователи Kaspersky Internet Suite, у которых установлено соответствующее расширение, могут иногда видеть, что веб-страницы, такие как Gmail, не загружаются. Этот сбой происходит из-за того, что основное программное обеспечение Kaspersky устарело, и поэтому исправляется путем установки последней версии;
• Некоторые пользователи видят, что избранное дублируется после того, как Microsoft сделала некоторые исправления в этой области. Чаще всего это происходит путем установки нового канала Edge или установки Edge на другом устройстве, а затем входа в него с учетной записью, которая уже входила в Edge ранее. Теперь, когда доступен инструмент дедупликации, исправить это можно проще. Тем не менее, Microsoft также видела дублирование при запуске дедупликатора на нескольких ПК, прежде чем какой-либо из ПК сможет полностью синхронизировать свои изменения, поэтому, пока компания работает над исправлением, убедитесь, что дедупликатор запускается только на одном ПК за раз;
• После первоначального исправления некоторые пользователи по-прежнему сталкиваются с тем, что окна Edge становятся черными. Всплывающие окна пользовательского интерфейса, такие как меню, не затрагиваются, и открытие диспетчера задач браузера (комбинация клавиш Shift + Esc) и уничтожение процесса графического процессора исправляет это. Обратите внимание, что это влияет только на пользователей с определенным оборудованием;
• Некоторые пользователи видят «колеблющееся» поведение при прокрутке с помощью жестов трекпада или сенсорных экранов, когда прокрутка в одном измерении также вызывает тонкую прокрутку страницы назад и вперед в другом. Обратите внимание, что это влияет только на определенные веб-сайты и, кажется, хуже на определенных устройствах. Скорее всего, это связано с текущей работой по возвращению прокрутки к паритету с поведением Edge Legacy, поэтому, если это поведение нежелательно, вы можете временно отключить его, отключив флаг edge://flags/#edge-experimental-scrolling;
• Есть некоторые проблемы, когда пользователи с несколькими устройствами вывода звука иногда не получают никакого звука от Edge. В одном случае Edge становится выключенным в микшере громкости Windows, и его включение там исправляет проблему. В другом случае перезапуск браузера исправляет проблему;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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