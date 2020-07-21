Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 86.0.587.0

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 15:08
  • Просмотров: 0
Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 86.0.587.0

Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 86.0.587.0. Это первый релиз для версии 86, и в нем есть о чем поговорить! Но, во-первых, есть о чем поговорить и за его пределами:

• Во-первых, у Microsoft есть обзор всех самых больших анонсов от Inspire: https://blogs.windows.com/windowsexperience/2020/07/21/whats-new-in-microsoft-edge-july-2020-microsoft-inspire-edition/. Он охватывает корпоративные функции, такие как предстоящая поддержка Endpoint Data Loss Prevention, мобильные функции, такие как релиз коллекций на iOS и Android, и многое другое;
• Далее, мы подробно рассмотрим работу над более тихими уведомлениями на веб-сайтах, которые были развернуты в Stable с релизом версии 84: https://blogs.windows.com/msedgedev/2020/07/23/reducing-distractions-quiet-notification-requests/. Он также содержит некоторые лучшие практики о том, как разработчики веб-сайтов могут использовать уведомления;
• Для корпоративных пользователей была анонсирована корпоративная дорожная карта и график релиза: https://blogs.windows.com/msedgedev/2020/07/23/introducing-enterprise-roadmap-release-schedule/.
• Наконец, для инсайдеров Windows у компании есть предварительная версия некоторых предстоящих функций интеграции с Windows: https://blogs.windows.com/msedgedev/2020/07/22/multitasking-improvements-windows-10-microsoft-edge/. Если вы используете сборку Windows Insider, то можете попробовать возможность увидеть вкладки Edge в списке alt + tab или просмотреть предварительные версии запущенных веб-сайтов, которые закреплены на панели задач. Обратите внимание, что эти функции находятся в режиме контролируемого развертывания, поэтому не все пользователи могут их видеть;

Добавлены функции:

• Теперь, когда эта функциональность была исправлена, снова включена поддержка поиска на боковой панели в PDF-файлах;
• Добавлена возможность использования кастомного изображение в качестве фона страницы новой вкладки;
• Добавлена возможность добавления элементов в коллекции из окон InPrivate;
• Добавлен переключатель на страницу новой вкладки InPrivate, чтобы всегда использовать функцию Strict Tracking Prevention в InPrivate;
• Добавлена поддержка чтения вслух PDF-файлов на ARM-устройствах;
• Добавлена темная тема в Pinning Wizard;
• Добавлена кнопка для удаления некоторых предложений адресной строки;
• Добавлена возможность переупорядочивания кнопок расширения, которые находятся в меню «…» через клавиатуру;
• Добавлена политика управления для Enterprise Mode Site List Manager Allowed, которая определяет, могут ли пользователи сами получить доступ к Enterprise Mode Site List. Обратите внимание, что административные шаблоны будут обновлены позже для всех новых политик;
• Добавлена политика управления для New Tab Page Allowed Background Types, которая позволяет настроить типы изображений на новых вкладках;
• Добавлена политика управления для Force Sync;
• Включена поддержка политики управления для Chromium User Agent Client Hints Enabled;
• Включена поддержка политики управления для Chromium Default Search Provider Context Menu Access Allowed;
• Повторно включена поддержка для политики управления Chromium, чтобы включить SHA-1 для локальных якорей;
• Закончено развертывание словаря картинок для всех пользователей Canary и Dev;

Улучшена надежность:

• Исправлена проблема, из-за которой некоторые комбинации клавиш, такие как ctrl + f или ctrl + -, вызывали сбой браузера;
• Исправлен сбой при запуске на Mac;
• Исправлена проблема, из-за которой иногда происходил сбой новых вкладок при открытии или попытке перехода;
• Исправлена проблема, из-за которой восстановление сессии не работало, из-за чего Edge не мог восстановить вкладки при восстановлении после сбоя, используя непрерывный просмотр, перезапуск для применения обновления и т. д.;
• Исправлена проблема, из-за которой нажатие кнопки «Информация о сайте» иногда приводило к сбою вкладки;
• Исправлена проблема, из-за которой добавление текста в коллекцию с помощью меню правой кнопки мыши приводило к сбою вкладки;
• Исправлена проблема на Mac, когда использование сенсорной панели при воспроизведении видео на некоторых сайтах, таких как Netflix, приводило к сбою вкладки;
• Исправлено сбой при воспроизведении видео;
• Исправлена проблема, из-за которой вход в браузер иногда не удавался;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые медиа-форматы, такие как FLAC или WEBM, не работали, что приводило к сбою аудио и видео на некоторых сайтах, таких как Coursera;
• Исправлена проблема, из-за которой при входе в режим рисования в PDF-файле чтение вслух не работало на других вкладках;
• Исправлено зависание при выключении на ARM;
• Исправлена проблема, из-за которой переход с сайта в режиме IE на сайт в режиме, отличном от IE, иногда не удавался;
• Исправлена проблема, из-за которой экспорт диагностической информации в режиме IE из edge://compat иногда не удавался;
• Исправлена проблема, из-за которой попытка сохранить отредактированный PDF-файл, открытый только для чтения, завершалась неудачей;
• Исправлена проблема, из-за которой очистка данных просмотра не удавалась на Mac;
• Исправлена проблема, из-за которой иногда не удавалось обмениваться веб-контентом, таким как встроенные видео Youtube;
• Исправлена проблема, из-за которой функция Heavy Ad Intervention из Chromium (если она включена через флаг) не работала;
• Улучшена надежность синхронизации для рабочих и школьных учетных записей;

Изменено поведение:

• Исправлена проблема, при которой файлы cookie добавлялись в список разрешенных страниц на странице настроек разрешений веб-сайта и была включена опция удаления файлов cookie при закрытии браузера. Теперь файлы cookie, добавленные в список разрешенных, не удаляются, а файлы cookie, которые должны быть удалены, удаляются;
• Исправлена проблема, из-за которой в разделе «Настройки» отсутствовали опции изменения темы и масштабирования браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой протокол веб-сайта (http://, https:// и т. д.) скрывался в адресной строке и появлялся только при взаимодействии с ним. Обратите внимание, что это поведение может быть восстановлено с помощью флага, если это необходимо;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые политики управления, такие как SmartScreen, не применялись к устройствам, управляемым через Intune или другое решение MDM. Обратите внимание, что присоединенные к домену устройства не были затронуты;
• Исправлена проблема, из-за которой при наведении курсора мыши на пользовательский интерфейс, например на панель избранного, в тексте отображалось искажение;
• Исправлена проблема, из-за которой фавикон избранного на панели избранного иногда исчезал;
• Исправлена проблема, из-за которой переключение вкладок через полноэкранный режим Shy UI не позволял использовать сенсорный экран на Shy UI, пока не будет осуществлён выход из полноэкранного режима;
• Исправлена проблема, из-за которой сайты иногда не появлялись в списке «Назад / Вперед»;
• Исправлена проблема, из-за которой расширения иногда не отображались на странице управления расширениями;
• Исправлена проблема, из-за которой чтение вслух иногда происходило слишком медленно;
• Исправлена проблема, из-за которой при очистке данных просмотра иногда открывалось новое окно;
• Исправлена проблема, из-за которой попытка использовать перо или стилус для взаимодействия с веб-страницами не удавалась, когда взаимодействие завершалось через iframe, в котором обычно размещаются видео и реклама;
• Исправлена проблема, из-за которой старые версии Edge иногда не удалялись после обновления Edge;
• Исправлена проблема на Mac, когда меню «…» иногда не работало при использовании из Shy UI;
• Исправлена проблема на Mac, когда браузер иногда сообщал о неверном или неизвестном канале;
• Исправлена проблема, из-за которой дубликаты всплывающих подсказок иногда появлялись при наведении курсора мыши на пользовательский интерфейс;
• Исправлена проблема, из-за которой страница новой вкладки для окон гостевого режима была светлой, даже если браузер был в темной теме;
• Исправлена проблема, из-за которой всплывающее окно с переводом иногда появлялось на странице новой вкладки;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые части игры Surf не были правильно локализованы;
• Исправлена проблема, из-за которой перетаскивание адреса из адресной строки в коллекцию не добавляло веб-сайт в коллекцию;
• Улучшено добавление товаров в коллекцию с некоторых торговых сайтов, таких как Ebay;
• Улучшенный обмен сообщениями на полке «Загрузки» при удалении загруженного файла не работал;
• Улучшено автозаполнение для уменьшения количества веб-сайтов, где пароли предлагаются в полях, не связанных с паролями, таких как CVV для платежных карт;
• Улучшено поведение прокрутки при использовании Line Focus в Immersive Reader;
• Удалена возможность закрепления сайта на панели задач из окна Application Guard, поскольку функциональность сломана;

Известные проблемы:

• Пользователи с определенным оборудованием видят изменения в поведении прокрутки, которые являются непреднамеренными. Например, страницы прокручиваются намного быстрее, чем раньше. Microsoft исследует эту проблему;
• Попытка просмотра видео в полноэкранном режиме иногда не работает должным образом. Вместо того, чтобы показывать видео в полноэкранном режиме, оно будет взрываться или масштабировать видео до размера окна браузера. Недавно было найдено исправление, которое должно появиться в сборке Dev на следующей неделе;
• Пользователи некоторых расширений блокировки рекламы могут столкнуться с ошибками воспроизведения на Youtube. В качестве обходного пути, временное отключение расширения должно позволить продолжить воспроизведение. Смотрите https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/known-issue-adblock-causing-errors-on-youtube/m-p/1486882 для получения дополнительной информации;
• Пользователи Kaspersky Internet Suite, у которых установлено соответствующее расширение, могут иногда видеть, что веб-страницы, такие как Gmail, не загружаются. Этот сбой происходит из-за того, что основное программное обеспечение Kaspersky устарело, и поэтому исправляется путем установки последней версии;
• Некоторые пользователи видят, что избранное дублируется после того, как Microsoft сделала некоторые исправления в этой области. Чаще всего это происходит путем установки нового канала Edge или установки Edge на другом устройстве, а затем входа в него с учетной записью, которая уже входила в Edge ранее. Теперь, когда доступен инструмент дедупликации, исправить это можно проще. Тем не менее, Microsoft также видела дублирование при запуске дедупликатора на нескольких ПК, прежде чем какой-либо из ПК сможет полностью синхронизировать свои изменения, поэтому, пока компания работает над исправлением, убедитесь, что дедупликатор запускается только на одном ПК за раз;
• После первоначального исправления некоторые пользователи по-прежнему сталкиваются с тем, что окна Edge становятся черными. Всплывающие окна пользовательского интерфейса, такие как меню, не затрагиваются, и открытие диспетчера задач браузера (комбинация клавиш Shift + Esc) и уничтожение процесса графического процессора исправляет это. Обратите внимание, что это влияет только на пользователей с определенным оборудованием;
• Некоторые пользователи видят «колеблющееся» поведение при прокрутке с помощью жестов трекпада или сенсорных экранов, когда прокрутка в одном измерении также вызывает тонкую прокрутку страницы назад и вперед в другом. Обратите внимание, что это влияет только на определенные веб-сайты и, кажется, хуже на определенных устройствах. Скорее всего, это связано с текущей работой по возвращению прокрутки к паритету с поведением Edge Legacy, поэтому, если это поведение нежелательно, вы можете временно отключить его, отключив флаг edge://flags/#edge-experimental-scrolling;
• Есть некоторые проблемы, когда пользователи с несколькими устройствами вывода звука иногда не получают никакого звука от Edge. В одном случае Edge становится выключенным в микшере громкости Windows, и его включение там исправляет проблему. В другом случае перезапуск браузера исправляет проблему;

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 85.0.564.13

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 85.0.564.13

Microsoft выпустила Microsoft Edge Stable Build 81

Microsoft выпустила Microsoft Edge Stable Build 81

Microsoft выпустила Microsoft Edge Stable Build 79.0.309.71

Microsoft выпустила Microsoft Edge Stable Build 79.0.309.71

Microsoft выпустила Microsoft Edge Insider Beta Build 83

Microsoft выпустила Microsoft Edge Insider Beta Build 83

Microsoft отменила конференцию Microsoft Inspire 2020 из-за коронавируса

Microsoft отменила конференцию Microsoft Inspire 2020 из-за коронавируса




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 49
Пользователей: 0
Гостей: 49
Роботы: Google Yandex
+9  
Новостей: 12175
+0  
Комментариев: 39440
+0  
Пользователей: 10034