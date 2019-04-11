Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Beta Build 85.0.564.18
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 00:11
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Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Beta Build 85.0.564.18.
Новые функции
• Локальная синхронизация избранного и настроек. Теперь вы синхронизируете избранное и настройки браузера между профилями Active Directory в своей среде без необходимости облачной синхронизации;
• Обновление режима Internet Explorer.
o Поддержка групповой политики Microsoft Edge для доверительных комбинаций сайтов и приложений, запускаемых без подтверждения. Добавлена поддержка групповой политики, которая позволяет администраторам добавлять комбинации сайтов и приложений, которым доверяют запуск без подтверждения. Это позволяет администраторам настраивать комбинации доверенных протоколов / источников (например, приложений Microsoft 365) для своих конечных пользователей, чтобы подавить запрос подтверждения при переходе по URL-адресу, содержащему протокол приложения;
• Инструмент выделения PDF. Этот инструмент можно добавить на панель инструментов для PDF-файлов, чтобы легко выделить важный текст;
• API Storage Access доступен. API Storage Access обеспечивает доступ к хранилищу первой стороны в контексте третьей стороны, когда пользователь предоставляет прямое намерение разрешить хранилище, которое в противном случае было бы заблокировано текущей конфигурацией браузера. Для получения дополнительной информации см. [/u]API Storage Access[/u];
• Отправка в OneNote доступна для коллекций Microsoft Edge. Все рады возможности отправлять информацию, собранную в коллекциях, в OneNote, где они могут добавить ее в более крупный проект и сотрудничать с другими! И что еще более важно, в Microsoft Edge 85 вы сможете отправлять контент в продукты Office для Mac (Word, Excel и OneNote) как для MSA, так и для Azure Active Directory;
• Обновления DevTools. Для получения подробной информации о следующих обновлениях см. «Что нового в DevTools (Microsoft Edge 85)»;
o Microsoft Edge DevTools поддерживает эмуляцию Surface Duo. Microsoft Edge DevTools может эмулировать Surface Duo, чтобы вы могли проверить, как ваш веб-контент будет выглядеть на устройствах с двумя экранами. Чтобы включить этот эксперимент в DevTools, войдите в режим устройства, нажав Ctrl + Shift + M в Windows или Command + Shift + M в macOS, а затем выберите Surface Duo в выпадающем списке устройств;
o Microsoft Edge DevTools позволяет сопоставлять сочетания клавиш с VS Code. Microsoft Edge DevTools поддерживает кастомизацию сочетаний клавиш в DevTools в соответствии с вашим редактором/IDE. Это изменение поможет повысить продуктивность работы с VS Code и DevTools;
Новые групповые политики
• AutoLaunchProtocolsFromOrigins – Определяет список протоколов, которые могут запускать внешнее приложение из перечисленных источников без запроса пользователя;
• AutoOpenAllowedForURLs – URL-адреса, где могут применяться AutoOpenFileTypes;
• AutoOpenFileTypes – Список типов файлов, которые должны автоматически открываться при загрузке;
• DefaultSearchProviderContextMenuAccessAllowed – Разрешает доступ к поиску по умолчанию в контекстном меню поставщика поиска;
• EnableSha1ForLocalAnchors – Разрешает сертификаты, подписанные с помощью SHA-1, когда они выдаются местными якорями доверия;
• ExemptDomainFileTypePairsFromFileTypeDownloadWarnings – Отключает загрузку предупреждений на основе расширений типов файлов для определённых типов файлов в доменах;
• IntensiveWakeUpThrottlingEnabled – Контролирует функцию IntensiveWakeUpThrottling;
• NewTabPagePrerenderEnabled – Включает предварительную загрузку страницы новой вкладки для более быстрого рендеринга;
• NewTabPageSearchBox – Настраивает опыт поля поиска на странице новой вкладки;
• PasswordMonitorAllowed – Разрешает пользователям получать оповещения, если их пароли оказались небезопасными;
• RoamingProfileSupportEnabled – Включает использование перемещаемых копий для данных профиля Microsoft Edge;
• RoamingProfileLocation – Устанавливает каталог перемещаемого профиля;
• TLSCipherSuiteDenyList – Указывает наборы шифров TLS для отключения;
Устаревшие политики
• EnableDomainActionsDownload – Включает загрузку доменных действий от Microsoft;
• WebComponentsV0Enabled – Повторно включает API Web Components v0 до M84;
• WebDriverOverridesIncompatiblePolicies – Разрешает WebDriver переопределять несовместимые политики;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
docs.microsoft.com
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