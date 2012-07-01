Microsoft удалит контент SHA-1 Windows из Microsoft Download Center 3 августа

Начиная с августа 2019 года, устройства без поддержки SHA-2 не получали обновлений Windows. Если вы все еще полагаетесь на SHA-1, мы рекомендуем вам перейти на поддерживаемую в настоящее время версию Windows и использовать более надежные альтернативы, такие как SHA-2.

SHA-1 — это криптографический хеш, который больше не является безопасным. Если в цифровых сертификатах используется алгоритм хеширования SHA-1, злоумышленник может выполнять фишинговые атаки или атаки «man-in-the-middle». Чтобы защитить своих пользователей, Microsoft объявила, что удалит контент SHA-1 Windows из Microsoft Download Center 3 августа 2020 года. Microsoft рекомендует клиентам перейти на алгоритм SHA-2 для безопасных соединений.Узнать другие подробности можно здесь