Microsoft удалит контент SHA-1 Windows из Microsoft Download Center 3 августа
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 19:12
- Просмотров: 112
SHA-1 — это криптографический хеш, который больше не является безопасным. Если в цифровых сертификатах используется алгоритм хеширования SHA-1, злоумышленник может выполнять фишинговые атаки или атаки «man-in-the-middle». Чтобы защитить своих пользователей, Microsoft объявила, что удалит контент SHA-1 Windows из Microsoft Download Center 3 августа 2020 года. Microsoft рекомендует клиентам перейти на алгоритм SHA-2 для безопасных соединений.
Начиная с августа 2019 года, устройства без поддержки SHA-2 не получали обновлений Windows. Если вы все еще полагаетесь на SHA-1, мы рекомендуем вам перейти на поддерживаемую в настоящее время версию Windows и использовать более надежные альтернативы, такие как SHA-2.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 29
Пользователей: 0
Гостей: 29
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 29
Роботы: Google Yandex
+5Новостей: 12188
+0Комментариев: 39440
+0Пользователей: 10034