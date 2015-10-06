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AdDuplex: May 2020 Update установлено на 11.6% ПК с Windows 10

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 18:32
  • Просмотров: 118

Компания AdDuplex предоставила новую информацию по экосистеме Windows.



Из статистики выше видно, что обновление Windows 10 May 2019 Update (1903) установлено на 43.6% ПК, а Windows 10 N19U – на 36.8% ПК. Если же брать Windows 10 M20U и более старые версии, то их доля находится на уровне 11.6% и 1.2%. Количество инсайдеров находится на уровне 0.5%.



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
reports.adduplex.com
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AleX_another
Посетитель | Вчера, 18:47
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На инсайдеров они уже забили.
Даже ачивки не добавляют.
Не говоря уже о логичных скидках на продукцию компании Microsoft для бесплатных тестеров.
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