AdDuplex: May 2020 Update установлено на 11.6% ПК с Windows 10
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 18:32
- Просмотров: 118
Компания AdDuplex предоставила новую информацию по экосистеме Windows.
Из статистики выше видно, что обновление Windows 10 May 2019 Update (1903) установлено на 43.6% ПК, а Windows 10 N19U – на 36.8% ПК. Если же брать Windows 10 M20U и более старые версии, то их доля находится на уровне 11.6% и 1.2%. Количество инсайдеров находится на уровне 0.5%.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
reports.adduplex.com
reports.adduplex.com
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