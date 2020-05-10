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Microsoft исправила проблемы в Windows 10 May 2020 Update

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 02:18
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Компания Microsoft исправила проблемы в Windows 10 May 2020 Update.

Вот список исправленных/смягчённых проблем:

• Устройства Windows 10 с определенными драйверами Realtek могут не подключаться более чем к одному устройству Bluetooth (Исправлено);
• Включение VRR на затронутых устройствах не позволит включить VRR для большинства игр, особенно для игр, использующих DirectX9 (Исправлено);
• У вас могут возникнуть проблемы, если вы используете видеоадаптер Nvidia (GPU) и драйвера с версией ниже 358.00 (Смягчено);

Наконец, Microsoft опубликовала совершенно новую проблему, которая все еще исследуется:

• Устройства с приложениями или драйверами, использующими некоторые версии aksfridge.sys или aksdf.sys, могут иметь проблемы с обновлением или запуском;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
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