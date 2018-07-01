Microsoft выпустила Windows 10 Build 19041.423
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 03:20
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Компания Microsoft выпустила Windows 10 Build 19041.423.
Вот список исправлений:
• Исправлена проблема, которая не позволяла использовать функции общего доступа в Microsoft Office. Это происходило, когда включен условный доступ;
• Исправлена проблема, которая возникала, когда стороннее приложение загружало скрытые вкладки в Internet Options;
• Исправлена проблема в режиме Microsoft Edge IE, которая возникала при открытии нескольких документов с сайта SharePoint;
• Исправлена проблема в режиме Microsoft Edge IE, которая возникала при просмотре с помощью якорных ссылок;
• Исправлена проблема с вставкой смешанного содержимого изображений и текста из Microsoft Word в Internet Explorer;
• Исправлена проблема, из-за которой браузеры Microsoft могли неправильно обходить прокси-сервера;
• Исправлена проблема в службе Windows Push Notification (WNS), которая не позволяет выбирать интерфейс виртуальной частной сети (VPN) для исходящих подключений. В результате, при использовании принудительного туннелирования терялась связь со службой WNS;
• Исправлена проблема, из-за которой лупа могла перестать работать в Microsoft Excel в некоторых сценариях. В результате, приложение Microsoft Excel также могло перестать работать;
• Исправлена проблема, которая не позволяла вам установить некоторые msi-приложения. Это происходило, когда устройство управлялось групповой политикой, которая перенаправляла папку AppData в сетевую папку;
• Исправлена проблема, из-за которой содержимое с высоким динамическим диапазоном (HDR) 4K могло быть темнее, чем ожидалось, при настройке некоторых систем, не поддерживающих HDR, для потоковой передачи HDR;
• Исправлена проблема, из-за которой новые дочерние окна мерцали и отображались в виде белых квадратов на серверных устройствах, настроенных для резкого визуального контраста;
• Исправлена проблема, из-за которой страница приложения Настройки неожиданно закрывалась, что препятствовало правильной настройке приложений по умолчанию;
• Исправлена проблема, из-за которой все открытые приложения Universal Windows Platform (UWP) неожиданно закрывались. Это происходило, когда их установщик вызывал диспетчер перезапуска, чтобы перезапустить проводник (explorer.exe);
• Исправлена проблема, из-за которой приложения Windows 8.1 не проецировались на дополнительный дисплей, когда эти приложения использовали API-интерфейс StartProjectingAsync;
• Исправлена проблема, которая препятствовала работе функций семейной безопасности, таких как ограничения по времени и отчеты об активности, на устройствах ARM64;
• Исправлена проблема с предварительным просмотром .msg-файлов в проводнике, когда установлена 64-разрядная версия Microsoft Outlook;
• Исправлена проблема, которая приводила к ошибке остановки KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE (139) при выходе Windows из режима сна и включении некоторых Bluetooth-гарнитур;
• Исправлена проблема, которая могла помешать некоторым утилитам сброса драйвера дисплея правильно переустановить этот же драйвер в системе;
• Исправлена проблема с надежностью в WDF01000.sys;
• Исправлена проблема, которая приводила к утечкам памяти, когда приложение вызывало функцию CryptCATAdminCalcHashFromFileHandle (). Утечка памяти восстанавливалась при закрытии приложения;
• Улучшена поддержка путей к файлам, не относящимся к ASCII, для Microsoft Defender Advanced Threat Protection (ATP) Auto Incident Response (IR);
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые ПК не могли автоматически переходить в спящий режим при определенных обстоятельствах из-за Microsoft Defender ATP Auto IR;
• Исправлена проблема, которая мешала некоторым ПК успешно запускать Microsoft Defender ATP Threat & Vulnerability Management;
• Исправлена проблема, которая не позволяла Microsoft Defender Advanced Threat Protection (ATP) применять исключения файлов в некоторых случаях, что приводило к проблемам совместимости приложений;
• Исправлена проблема в Microsoft Defender ATP, из-за которой некоторые ПК не сообщали об установленных приложениях в Threat & Vulnerability Management;
• Исправлена проблема, которая приводила к сбою автоматического исследования в Microsoft Defender ATP;
• Улучшает способность Microsoft Defender ATP идентифицировать действия по внедрению вредоносного кода;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые приложения не могли печатать на сетевых принтерах;
• Исправлена проблема, из-за которой принтер мог быть скрытым устройством в диспетчере устройств после перезагрузки;
• Исправлена проблема, из-за которой консоль управления печатью могла отображать ошибки сценария при включении опции Extended View;
• Исправлена проблема, которая приводила к сбою печати в определенных сценариях;
• Исправлена проблема, которая могла препятствовать подключению устройства Windows 10 к Интернету при использовании LTE-модема беспроводной глобальной сети (WWAN). Однако индикатор состояния сетевого подключения (NCSI) в области уведомлений мог по-прежнему указывать на то, что вы подключены к Интернету;
• Исправлена проблема, которая могла препятствовать подключению к Интернету на некоторых сотовых модемах после обновления до Windows 10 версии 2004;
• Исправлена проблема, из-за которой приложения телефонии теряли первые четыре цифры;
• Исправлена проблема с битовыми картами четности в памяти, которые моли вызывать проблемы с целостностью данных на Parity Storage Spaces;
• Исправлена проблема, которая препятствовала созданию пула хранения с помощью Manage Storage Spaces в панели управления;
• Исправлена проблема, которая могла привести к прекращению работы процесса Microsoft Remote Assistance (msra.exe), когда пользователь получал помощь во время сессии работы компьютера. Ошибка 0xc0000005 или 0xc0000409;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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