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Microsoft выпустила PowerToys 0.20.0

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 11:03
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.20.0.

Вот полный список изменений этого релиза:

• Был добавлен выбор цвета Мартина Крзана! С помощью сочетания клавиш Win + Shift+C получите цвет с вашего экрана;
• File Explorer – Теперь можно отображать иконки SVG благодаря Крису Дэвису;
• FancyZones – Теперь вы можете привязываться к любому количеству зон в FancyZones, удерживая Shift + Ctrl при перетаскивании окна;
• PT Run – Улучшения взаимодействия с клавиатурой;
• PT Run – Недавно установленные приложения теперь обнаруживаются;
• PT Run – Много производительности и исправлений ошибок;
• Диспетчер клавиатуры – Сочетания клавиш на уровне приложений;
o Пример: Для Outlook, переназначить Ctrl + F на F4, и теперь Ctrl + F откроет окно поиска :);
• Диспетчер клавиатуры – Теперь можно переназначить клавишу на сочетание клавиш и сочетание клавиш на клавишу;
• Настройки – Теперь улучшен OOBE. основываясь на работе, проделанной стажерами Microsoft Garage во время их хакатона;
• Улучшения PowerRename;

Есть также одна известная проблема с выбором цвета:

• Выбор цвета иногда не будет работать, когда PT работает с повышенными правами – #5348;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
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