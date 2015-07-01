Microsoft выпустила PowerToys 0.20.0
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 11:03
- Просмотров: 0
Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.20.0.
Вот полный список изменений этого релиза:
• Был добавлен выбор цвета Мартина Крзана! С помощью сочетания клавиш Win + Shift+C получите цвет с вашего экрана;
• File Explorer – Теперь можно отображать иконки SVG благодаря Крису Дэвису;
• FancyZones – Теперь вы можете привязываться к любому количеству зон в FancyZones, удерживая Shift + Ctrl при перетаскивании окна;
• PT Run – Улучшения взаимодействия с клавиатурой;
• PT Run – Недавно установленные приложения теперь обнаруживаются;
• PT Run – Много производительности и исправлений ошибок;
• Диспетчер клавиатуры – Сочетания клавиш на уровне приложений;
o Пример: Для Outlook, переназначить Ctrl + F на F4, и теперь Ctrl + F откроет окно поиска :);
• Диспетчер клавиатуры – Теперь можно переназначить клавишу на сочетание клавиш и сочетание клавиш на клавишу;
• Настройки – Теперь улучшен OOBE. основываясь на работе, проделанной стажерами Microsoft Garage во время их хакатона;
• Улучшения PowerRename;
Есть также одна известная проблема с выбором цвета:
• Выбор цвета иногда не будет работать, когда PT работает с повышенными правами – #5348;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
github.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 43
Пользователей: 1
Гостей: 42
Роботы: Google Yandex
SanychAA
Пользователей: 1
Гостей: 42
Роботы: Google Yandex
+7Новостей: 12195
+1Комментариев: 39441
+0Пользователей: 10034