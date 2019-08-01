Microsoft включила поддержку тем Chrome в Microsoft Edge Canary
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 17:40
- Просмотров: 129
Компания Microsoft включила поддержку тем Chrome в Microsoft Edge Canary Build 86.0.593.0 или выше.
Как использовать новую функцию
1. Зайдите в Chrome Web Store;
2. Выберите «Темы».
3. Выберите тему и нажмите «Добавить в Chrome».
Узнать другие подробности можно здесь.
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Илья Источник:
techdows.com
techdows.com
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