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Microsoft включила поддержку тем Chrome в Microsoft Edge Canary

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 17:40
  • Просмотров: 129
Microsoft включила поддержку тем Chrome в Microsoft Edge Canary

Компания Microsoft включила поддержку тем Chrome в Microsoft Edge Canary Build 86.0.593.0 или выше.

Как использовать новую функцию

1. Зайдите в Chrome Web Store;
2. Выберите «Темы».
3. Выберите тему и нажмите «Добавить в Chrome».

Узнать другие подробности можно здесь.
.
Илья Источник:
techdows.com
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