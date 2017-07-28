Microsoft выпустила новый веб-сайт Windows Insider Program
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 18:06
- Просмотров: 162
Microsoft недавно объявила о выпуске обновленного веб-сайта Windows Insider Program. Новый веб-сайт был переработан, чтобы стать более удобным и доступным. Microsoft упомянула, что этот новый веб-сайт станет вашим универсальным магазином, чтобы узнать все о программе.
Вы можете посетить веб-сайт Windows Insider Program, чтобы узнать о последней сборке Windows 10, доступной в различных каналах, ссылках для регистрации в программе и многом другом.
На данный момент новый веб-сайт доступен только на английском языке. Microsoft планирует выпустить сайт на других языках в начале 2021 года. Вы можете проверить новый веб-сайт Windows Insider Program здесь.
Илья Источник:
insider.windows.com
insider.windows.com
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