Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft выпустила новый веб-сайт Windows Insider Program

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 18:06
  • Просмотров: 162

Microsoft недавно объявила о выпуске обновленного веб-сайта Windows Insider Program. Новый веб-сайт был переработан, чтобы стать более удобным и доступным. Microsoft упомянула, что этот новый веб-сайт станет вашим универсальным магазином, чтобы узнать все о программе.

Вы можете посетить веб-сайт Windows Insider Program, чтобы узнать о последней сборке Windows 10, доступной в различных каналах, ссылках для регистрации в программе и многом другом.

На данный момент новый веб-сайт доступен только на английском языке. Microsoft планирует выпустить сайт на других языках в начале 2021 года. Вы можете проверить новый веб-сайт Windows Insider Program здесь.
Илья Источник:
insider.windows.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Новый веб-сайт Microsoft помогает инсайдерам Windows отслеживать все сборки в одном месте

Новый веб-сайт Microsoft помогает инсайдерам Windows отслеживать все сборки в одном месте

Microsoft запустила обновленный веб-сайт для инсайдеров Windows

Microsoft запустила обновленный веб-сайт для инсайдеров Windows

Microsoft переименовывает Xbox Preview Program в Xbox Insider Program

Microsoft переименовывает Xbox Preview Program в Xbox Insider Program

Компания Microsoft анонсировала Windows Insider MVP Program

Компания Microsoft анонсировала Windows Insider MVP Program

Microsoft запустили сайт для Windows Phone

Microsoft запустили сайт для Windows Phone




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 50
Пользователей: 0
Гостей: 50
Роботы: Yandex Google Mail Ru
+8  
Новостей: 12203
+0  
Комментариев: 39441
+0  
Пользователей: 10034