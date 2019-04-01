Последнее обновление Microsoft Edge Canary приносит вертикальные вкладки для некоторых пользователей
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 19:55
- Просмотров: 91
Ресурс Aggiornamenti Lumia сообщил, что пользователи Microsoft Edge Canary Build 86.0.597.0 получили функцию вертикальных вкладок.
Vertical Tabs are here #MicrosoftEdge pic.twitter.com/0jWmCNkAHd— Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) August 3, 2020
Пользователи Microsoft Edge Canary, использующие последнюю версию, должны видеть опыт вертикальных вкладок по умолчанию. Чтобы использовать эту функцию, откройте несколько вкладок в браузере, а затем выберите опцию «Переключиться на вертикальные вкладки».
Илья Источник:
twitter.com/ALumia_Italia
twitter.com/ALumia_Italia
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