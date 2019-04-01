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Последнее обновление Microsoft Edge Canary приносит вертикальные вкладки для некоторых пользователей

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 19:55
  • Просмотров: 91

Ресурс Aggiornamenti Lumia сообщил, что пользователи Microsoft Edge Canary Build 86.0.597.0 получили функцию вертикальных вкладок.



Пользователи Microsoft Edge Canary, использующие последнюю версию, должны видеть опыт вертикальных вкладок по умолчанию. Чтобы использовать эту функцию, откройте несколько вкладок в браузере, а затем выберите опцию «Переключиться на вертикальные вкладки».

Илья Источник:
twitter.com/ALumia_Italia
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