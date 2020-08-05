Приложение «Ваш телефон» скоро позволит транслировать Android-приложения в Windows 10

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Microsoft объявила, что приложение «Ваш телефон» скоро получит новую функцию, которая позволит пользователям телефонов Samsung транслировать свои Android-приложения в Windows 10. Это еще один шаг вперед от функции «Экран телефона», которая позволит вам управлять телефоном с помощью ПК.