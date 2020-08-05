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Приложение «Ваш телефон» скоро позволит транслировать Android-приложения в Windows 10

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 20:17
  • Просмотров: 135

Microsoft объявила, что приложение «Ваш телефон» скоро получит новую функцию, которая позволит пользователям телефонов Samsung транслировать свои Android-приложения в Windows 10. Это еще один шаг вперед от функции «Экран телефона», которая позволит вам управлять телефоном с помощью ПК.


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Нажмите на изображение для демонстрации



Нажмите на изображение для демонстрации



Нажмите на изображение для демонстрации


Новая функция покажет вам список всех Android-приложений, установленных на вашем телефоне, а нажатие на приложение в приложении «Ваш телефон» позволит удаленно подключаться к вашему телефону и помещать это приложение в окно, как если бы оно работало локально. По сути, эта функция переносит Android-приложения в Windows, но работает на вашем телефоне, а не локально.

Xbox Game Pass в ваших руках

Сегодня Microsoft также объявила, что Xbox сотрудничает с Samsung, чтобы сделать игры более доступными для игроков по всему миру через облако. Благодаря облачным играм (бета-версия) в рамках Xbox Game Pass Ultimate, службы подписки Microsoft на игры, участники могут играть в игры Xbox на своих консолях Xbox, ПК и Android-устройствах с помощью контроллера Xbox. Мобильные игроки могут играть в более чем 100 высококачественных игр Xbox прямо на своем телефоне или планшете Galaxy.



Начиная с 15 сентября, вы сможете испытать все самое лучшее от Xbox Game Pass, загрузив приложение из Samsung Galaxy Store, что даст вам свободу доступа к пакетам расширения, загружаемому контенту и многому другому. Будь то гонки по красивой английской сельской местности в Forza Horizon 4 на новом Galaxy Note20 во время обеденного перерыва или сражения вместе с ламой в Minecraft Dungeons на Tab S7 дома после окончания рабочего дня, устройства Galaxy - лучший способ забрать и играть в игры прямо из облака.

Клиенты, оформившие предварительный заказ нового Galaxy Note20, могут выбрать игровой бандл при покупке, который включает три месяца Xbox Game Pass Ultimate. Кроме того, Samsung включает в игровой бандлсовершенно новый Bluetooth-контроллер Power A MOGA XP5-X Plus с прикрепляемым зажимом для телефона, чтобы пользователи Galaxy Note20 могли наслаждаться великолепными облачными играми. Предварительные заказы начинаются сегодня, и с 15 сентября облачные игры в рамках Xbox Game Pass Ultimate будут доступны на 22 рынках в Северной Америке, Европе и Южной Корее.

Узнать другие подробности можно здесь.










Илья Источник:
blogs.windows.com
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