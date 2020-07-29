Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 86.0.594.1

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 00:42
  • Просмотров: 0

Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 86.0.594.1. Microsoft рада сообщить, что коллекции теперь доступны и для мобильных пользователей, помимо канала Dev! См. https://blogs.windows.com/msedgedev/2020/07/29/collections-is-now-available-on-the-microsoft-edge-mobile-app/ для получения дополнительной информации. Что касается всего нового и примечательного в продукте:

Добавлены функции:

• Добавлена возможность установки тем из Google web store;
• Добавлен флаг, позволяющий клавише Backspace перемещаться по веб-странице назад (или вперед в сочетании с Shift). Этот флаг в настоящее время отключен по умолчанию, и его необходимо включить вручную;
• Добавлена опция в настройках для отключения предложений из истории и избранного при поиске в адресной строке;
• Добавлены разрешения веб-сайта для виртуальной и дополненной реальности;
• Добавлена ссылка между страницей Passwords и страницей Password Monitor в разделе «Настройки»;
• Добавлена политика управления для сохранения файлов cookie при закрытии Microsoft Edge. Обратите внимание, что эта политика предназначена для использования вместе с политиками для очистки данных при закрытии браузера, а административные шаблоны будут обновлены позже;

Улучшена надежность:

• Исправлена проблема, из-за которой ввод адреса в адресную строку иногда приводил к сбою браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой закрытие вкладки иногда приводило к сбою браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой переключение вкладок иногда приводило к сбою Edge в инсайдерских версиях Windows;
• Исправлена проблема, из-за которой посещение некоторых сайтов во вкладках режима IE иногда приводило к сбою браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой иногда происходил сбой вкладок при загрузке;
• Исправлена проблема, из-за которой при входе на сайт с паролем, сохраненным в Edge, иногда происходил сбой вкладки;
• Исправлена проблема, из-за которой использование восстановления системы приводило к невозможности запуска Edge;
• Исправлена проблема, из-за которой иногда не удавалось закрепить веб-сайт на панели задач;
• Исправлена проблема, из-за которой не работал просмотрщик сертификатов;

Изменено поведение:

• Исправлена проблема, из-за которой полноэкранные видео иногда не отображались должным образом. Вместо перехода в полноэкранный режим они просто увеличивали масштаб и занимали большую часть окна браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой адресная строка иногда оставалась в состоянии «Перевод» после завершения перевода веб-страницы;
• Исправлена проблема, из-за которой не все пароли переносились из IE в Edge в версиях Windows старше 10 лет;
• Исправлена проблема, из-за которой веб-сайты, закрепленные на панели задач, не имели своих значков, когда они должны были быть. (Значок — это текст/номер, который иногда появляется на ярлыке, чтобы указать количество непрочитанных сообщений и т. д.;)
• Исправлена проблема, из-за которой элементы иногда некорректно добавлялись в коллекции;
• Исправлена проблема, из-за которой сочетание клавиш Ctrl + F иногда оставляло выделение на странице;
• Улучшен пользовательский интерфейс при установке PWA-приложений;
• Удалено сочетание клавиш для «Сохранить как» в PDF-файлах (Ctrl + Shift + S);
• Удалена возможность использования коллекций в гостевых окнах;
• Политика управления Safe Browsing Allow List Domains устарела, поскольку она была заменена SmartScreen Allow List Domains;

Известные проблемы:

• Пользователи Mac могут столкнуться с проблемой входа в браузер или синхронизации данных. Microsoft определила причину и работаем над тем, чтобы исправить ее в сборке Dev на следующей неделе;
• Пользователи с определенным оборудованием видят изменения в поведении прокрутки, которые являются непреднамеренными. Например, страницы прокручиваются намного быстрее, чем раньше. Microsoft исследует эту проблему;
• Пользователи некоторых расширений блокировки рекламы могут столкнуться с ошибками воспроизведения на Youtube. В качестве обходного пути, временное отключение расширения должно позволить продолжить воспроизведение. Смотрите https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/known-issue-adblock-causing-errors-on-youtube/m-p/1486882 для получения дополнительной информации;
• Пользователи Kaspersky Internet Suite, у которых установлено соответствующее расширение, могут иногда видеть, что веб-страницы, такие как Gmail, не загружаются. Этот сбой происходит из-за того, что основное программное обеспечение Kaspersky устарело, и поэтому исправляется путем установки последней версии;
• Некоторые пользователи видят, что избранное дублируется после того, как Microsoft сделала некоторые исправления в этой области. Чаще всего это происходит путем установки нового канала Edge или установки Edge на другом устройстве, а затем входа в него с учетной записью, которая уже входила в Edge ранее. Теперь, когда доступен инструмент дедупликации, исправить это можно проще. Тем не менее, Microsoft также видела дублирование при запуске дедупликатора на нескольких ПК, прежде чем какой-либо из ПК сможет полностью синхронизировать свои изменения, поэтому, пока компания работает над исправлением, убедитесь, что дедупликатор запускается только на одном ПК за раз;
• После первоначального исправления некоторые пользователи по-прежнему сталкиваются с тем, что окна Edge становятся черными. Всплывающие окна пользовательского интерфейса, такие как меню, не затрагиваются, и открытие диспетчера задач браузера (комбинация клавиш Shift + Esc) и уничтожение процесса графического процессора исправляет это. Обратите внимание, что это влияет только на пользователей с определенным оборудованием;
• Некоторые пользователи видят «колеблющееся» поведение при прокрутке с помощью жестов трекпада или сенсорных экранов, когда прокрутка в одном измерении также вызывает тонкую прокрутку страницы назад и вперед в другом. Обратите внимание, что это влияет только на определенные веб-сайты и, кажется, хуже на определенных устройствах. Скорее всего, это связано с текущей работой по возвращению прокрутки к паритету с поведением Edge Legacy, поэтому, если это поведение нежелательно, вы можете временно отключить его, отключив флаг edge://flags/#edge-experimental-scrolling;
• Есть некоторые проблемы, когда пользователи с несколькими устройствами вывода звука иногда не получают никакого звука от Edge. В одном случае Edge становится выключенным в микшере громкости Windows, и его включение там исправляет проблему. В другом случае перезапуск браузера исправляет проблему;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 77.0.223.0

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 77.0.223.0

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 83.0.461.1

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 83.0.461.1

Microsoft опубликовала список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 75.0.139.1

Microsoft опубликовала список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 75.0.139.1

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 80.0.345.0

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 80.0.345.0

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 82.0.439.1

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 82.0.439.1




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 48
Пользователей: 0
Гостей: 48
Роботы: Yandex Google
+8  
Новостей: 12216
+2  
Комментариев: 39443
+0  
Пользователей: 10034