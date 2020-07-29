Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 86.0.594.1
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 00:42
- Просмотров: 0
Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 86.0.594.1. Microsoft рада сообщить, что коллекции теперь доступны и для мобильных пользователей, помимо канала Dev! См. https://blogs.windows.com/msedgedev/2020/07/29/collections-is-now-available-on-the-microsoft-edge-mobile-app/ для получения дополнительной информации. Что касается всего нового и примечательного в продукте:
Добавлены функции:
• Добавлена возможность установки тем из Google web store;
• Добавлен флаг, позволяющий клавише Backspace перемещаться по веб-странице назад (или вперед в сочетании с Shift). Этот флаг в настоящее время отключен по умолчанию, и его необходимо включить вручную;
• Добавлена опция в настройках для отключения предложений из истории и избранного при поиске в адресной строке;
• Добавлены разрешения веб-сайта для виртуальной и дополненной реальности;
• Добавлена ссылка между страницей Passwords и страницей Password Monitor в разделе «Настройки»;
• Добавлена политика управления для сохранения файлов cookie при закрытии Microsoft Edge. Обратите внимание, что эта политика предназначена для использования вместе с политиками для очистки данных при закрытии браузера, а административные шаблоны будут обновлены позже;
Улучшена надежность:
• Исправлена проблема, из-за которой ввод адреса в адресную строку иногда приводил к сбою браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой закрытие вкладки иногда приводило к сбою браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой переключение вкладок иногда приводило к сбою Edge в инсайдерских версиях Windows;
• Исправлена проблема, из-за которой посещение некоторых сайтов во вкладках режима IE иногда приводило к сбою браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой иногда происходил сбой вкладок при загрузке;
• Исправлена проблема, из-за которой при входе на сайт с паролем, сохраненным в Edge, иногда происходил сбой вкладки;
• Исправлена проблема, из-за которой использование восстановления системы приводило к невозможности запуска Edge;
• Исправлена проблема, из-за которой иногда не удавалось закрепить веб-сайт на панели задач;
• Исправлена проблема, из-за которой не работал просмотрщик сертификатов;
Изменено поведение:
• Исправлена проблема, из-за которой полноэкранные видео иногда не отображались должным образом. Вместо перехода в полноэкранный режим они просто увеличивали масштаб и занимали большую часть окна браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой адресная строка иногда оставалась в состоянии «Перевод» после завершения перевода веб-страницы;
• Исправлена проблема, из-за которой не все пароли переносились из IE в Edge в версиях Windows старше 10 лет;
• Исправлена проблема, из-за которой веб-сайты, закрепленные на панели задач, не имели своих значков, когда они должны были быть. (Значок — это текст/номер, который иногда появляется на ярлыке, чтобы указать количество непрочитанных сообщений и т. д.;)
• Исправлена проблема, из-за которой элементы иногда некорректно добавлялись в коллекции;
• Исправлена проблема, из-за которой сочетание клавиш Ctrl + F иногда оставляло выделение на странице;
• Улучшен пользовательский интерфейс при установке PWA-приложений;
• Удалено сочетание клавиш для «Сохранить как» в PDF-файлах (Ctrl + Shift + S);
• Удалена возможность использования коллекций в гостевых окнах;
• Политика управления Safe Browsing Allow List Domains устарела, поскольку она была заменена SmartScreen Allow List Domains;
Известные проблемы:
• Пользователи Mac могут столкнуться с проблемой входа в браузер или синхронизации данных. Microsoft определила причину и работаем над тем, чтобы исправить ее в сборке Dev на следующей неделе;
• Пользователи с определенным оборудованием видят изменения в поведении прокрутки, которые являются непреднамеренными. Например, страницы прокручиваются намного быстрее, чем раньше. Microsoft исследует эту проблему;
• Пользователи некоторых расширений блокировки рекламы могут столкнуться с ошибками воспроизведения на Youtube. В качестве обходного пути, временное отключение расширения должно позволить продолжить воспроизведение. Смотрите https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/known-issue-adblock-causing-errors-on-youtube/m-p/1486882 для получения дополнительной информации;
• Пользователи Kaspersky Internet Suite, у которых установлено соответствующее расширение, могут иногда видеть, что веб-страницы, такие как Gmail, не загружаются. Этот сбой происходит из-за того, что основное программное обеспечение Kaspersky устарело, и поэтому исправляется путем установки последней версии;
• Некоторые пользователи видят, что избранное дублируется после того, как Microsoft сделала некоторые исправления в этой области. Чаще всего это происходит путем установки нового канала Edge или установки Edge на другом устройстве, а затем входа в него с учетной записью, которая уже входила в Edge ранее. Теперь, когда доступен инструмент дедупликации, исправить это можно проще. Тем не менее, Microsoft также видела дублирование при запуске дедупликатора на нескольких ПК, прежде чем какой-либо из ПК сможет полностью синхронизировать свои изменения, поэтому, пока компания работает над исправлением, убедитесь, что дедупликатор запускается только на одном ПК за раз;
• После первоначального исправления некоторые пользователи по-прежнему сталкиваются с тем, что окна Edge становятся черными. Всплывающие окна пользовательского интерфейса, такие как меню, не затрагиваются, и открытие диспетчера задач браузера (комбинация клавиш Shift + Esc) и уничтожение процесса графического процессора исправляет это. Обратите внимание, что это влияет только на пользователей с определенным оборудованием;
• Некоторые пользователи видят «колеблющееся» поведение при прокрутке с помощью жестов трекпада или сенсорных экранов, когда прокрутка в одном измерении также вызывает тонкую прокрутку страницы назад и вперед в другом. Обратите внимание, что это влияет только на определенные веб-сайты и, кажется, хуже на определенных устройствах. Скорее всего, это связано с текущей работой по возвращению прокрутки к паритету с поведением Edge Legacy, поэтому, если это поведение нежелательно, вы можете временно отключить его, отключив флаг edge://flags/#edge-experimental-scrolling;
• Есть некоторые проблемы, когда пользователи с несколькими устройствами вывода звука иногда не получают никакого звука от Edge. В одном случае Edge становится выключенным в микшере громкости Windows, и его включение там исправляет проблему. В другом случае перезапуск браузера исправляет проблему;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 48
Пользователей: 0
Гостей: 48
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 48
Роботы: Yandex Google
+8Новостей: 12216
+2Комментариев: 39443
+0Пользователей: 10034