Приложение «Ваш телефон» позволит закреплять уведомления
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 21:23
- Просмотров: 84
Компания Microsoft работает над еще одной функцией для приложения «Ваш телефон». По данным Aggiornamenti Lumia, Microsoft работает над функцией, которая позволит пользователям закреплять/откреплять уведомления в приложении «Ваш телефон». В разделе «Уведомления» вы увидите, что справа от каждого уведомления отображается кнопка «...». Нажатие на эту кнопку позволит закреплять или откреплять уведомления.
Notification Pinning #yourphone pic.twitter.com/47w7Gt3xBg— Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) August 6, 2020
Можно предположить, что инсайдеры получат эту функцию в ближайшее время.
Илья Источник:
twitter.com/ALumia_Italia
twitter.com/ALumia_Italia
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