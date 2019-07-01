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Приложение «Ваш телефон» позволит закреплять уведомления

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 21:23
  • Просмотров: 84

Компания Microsoft работает над еще одной функцией для приложения «Ваш телефон». По данным Aggiornamenti Lumia, Microsoft работает над функцией, которая позволит пользователям закреплять/откреплять уведомления в приложении «Ваш телефон». В разделе «Уведомления» вы увидите, что справа от каждого уведомления отображается кнопка «...». Нажатие на эту кнопку позволит закреплять или откреплять уведомления.



Можно предположить, что инсайдеры получат эту функцию в ближайшее время.
Илья Источник:
twitter.com/ALumia_Italia
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