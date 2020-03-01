Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft выпустила PowerToys 0.20.1

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 21:40
  • Просмотров: 71
Microsoft выпустила PowerToys 0.20.1

Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.20.1.

Вот полный список исправлений:

#5400 – PT Run некорректно утилизировал и пытался получить доступ к удаленному объекту;
#5555 – ColorPicker пытался всегда перезагружать плохой файл настроек;
#5540 – FancyZones пытается перетащить повышенное окно;
#5484 – Программа установки зависала при установке .NET Core;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft выпустила PowerToys 0.20.0

Microsoft выпустила PowerToys 0.20.0

Microsoft выпустила PowerToys 0.18.1

Microsoft выпустила PowerToys 0.18.1

Microsoft выпустила PowerToys 0.17

Microsoft выпустила PowerToys 0.17

Microsoft выпустила PowerToys 0.16.1

Microsoft выпустила PowerToys 0.16.1

Microsoft выпустила PowerToys 0.15.1

Microsoft выпустила PowerToys 0.15.1




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 56
Пользователей: 0
Гостей: 56
Роботы: Google Yandex
+9  
Новостей: 12224
+0  
Комментариев: 39443
+0  
Пользователей: 10034