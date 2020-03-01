Microsoft выпустила PowerToys 0.20.1
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 21:40
- Просмотров: 71
Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.20.1.
Вот полный список исправлений:
• #5400 – PT Run некорректно утилизировал и пытался получить доступ к удаленному объекту;
• #5555 – ColorPicker пытался всегда перезагружать плохой файл настроек;
• #5540 – FancyZones пытается перетащить повышенное окно;
• #5484 – Программа установки зависала при установке .NET Core;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
github.com
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