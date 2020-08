Microsoft перевела некоторые команды Windows из Azure в команду Пэноса Паная

Сообщается, что Microsoft реорганизовала команду Azure, переводя часть команды, которая связана с разработкой Windows, в группу Experience and Devices. Мэри Джо Фоли сообщила, что сегодняшний анонс изменений не приведет к увольнениям.Сегодняшнее объявление о реорганизации еще больше перемещает команду Windows в подчинение Паная, объединяя команды, которые работают над ОС и устройствами под его руководством. Часть реорганизации включает в себя перемещение сотрудников команды Core OS и Intelligent Edge (сокращенно COSINE), чтобы «создать больше сквозного обслуживания и доставки». Тем не менее, части команды COSINE, связанные с инженерией – в том числе для Windows Server и Linux – и Windows Core, по-прежнему будут работать под руководством исполнительного вице-президента Azure Джейсона Зандера.Другие изменения включают создание новой инженерной команды Windows, Developers and Experiences (WDX), которую возглавит корпоративный вице-президент Джефф Джонсон. Эта команда объединяет группы Windows Experiences и Developer Ecosystem Platform в одну. Корпоративный вице-президент Майкл Фортин также присоединяется к Windows and Devices, чтобы возглавить новую команду, которая управляет услугами и базовыми принципами COSINE.Сегодняшняя реорганизация также вносит изменения в подразделение Azure, включая создание команды Azure Core. Часть группы COSINE – под названием Azure COSINE - сосредоточится на Azure Edge. Также произошли другие изменения в командах Azure Edge + Platform.Узнать другие подробности можно здесь