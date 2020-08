Microsoft выпустила Windows 10 Build 19042.450 (20H2)

Компания Microsoft выпустила Windows 10 Build 19042.450 (KB4566782) для инсайдеров Windows в Beta Channel.Вот список исправлений:• Исправляет проблему в приложениях Universal Windows Platform (UWP), которая позволяла выполнять проверку подлинности единого входа, когда приложение не имело возможности корпоративной проверки подлинности. С релизом CVE-2020-1509 UWP-приложения могут начать запрашивать у пользователя учетные данные;• Есть обновления безопасности для Microsoft Scripting Engine, Internet Explorer, Windows Graphics, Microsoft Graphics Component, Windows Kernel, Windows Input and Composition, Windows Media, Windows Shell, the Windows Wallet Service, Microsoft Edge Legacy, Windows Cloud Infrastructure, Windows Authentication, the Windows AI Platform, Windows Fundamentals, Windows Storage and Filesystems, Windows Update Stack, Windows File Server and Clustering, Windows Hybrid Storage Services, Windows App Platform and Frameworks, the Microsoft JET Database Engine и Windows SQL components;