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Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 86.0.601.1

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 23:19
  • Просмотров: 180
Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 86.0.601.1

Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 86.0.601.1.

Добавлены функции:

• Добавлена поддержка режима киоска для автоматического перезапуска браузера в режиме ожидания;
• Включена поддержка Storage Access API. Обратите внимание, что ранее это было под контролируемым развёртыванием;
• Включена функция из Chromium, которая заставляет веб-сайты указывать атрибут SameSite=None для использования сторонних файлов cookie. По умолчанию файлы cookie без этого атрибута обрабатываются так, как если бы они были SameSite = Lax. См. https://blog.chromium.org/2020/02/samesite-cookie-changes-in-february.html для получения дополнительной информации;

Улучшена надежность:

• Исправлена проблема на Mac, из-за которой вход в браузер или синхронизация иногда не выполнялась;
• Исправлен сбой при отправке отзывов;
• Исправлен сбой при печати;
• Исправлена проблема, из-за которой открытие раздела «Настройки» в гостевом окне приводило к сбою браузера;

Изменено поведение:

• Исправлена проблема, из-за которой пропадал флажок плавной прокрутки;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые веб-страницы не могли быть переведены, так как запрос на их перевод не отображался;
• Исправлена проблема, из-за которой всплывающие подсказки иногда зависали на экране, даже если Edge не являлся активным окном;
• Исправлена проблема, из-за которой изменение изображения профиля для профилей, которые не вошли в систему, не работало;
• Исправлена проблема на Mac, когда вход в полноэкранный режим иногда приводил к тому, что Shy UI не работал;
• Исправлена проблема, из-за которой данные иногда не могли быть импортированы из Firefox, поскольку они отсутствовали в списке доступных браузеров;
• Исправлена проблема, из-за которой при просмотре PDF-файлов иногда не работала прокрутка;
• Исправлена проблема, из-за которой вставка содержимого с Information Protected в PDF-файл иногда не работала должным образом;
• Политика управления User Agent Client Hints Enabled устарела;
• Политика управления TLS 1.3 Hardening For Local Anchors Enabled устарела;

Известные проблемы:

• У пользователей Mac, использующих предварительную версию OS 11 (Big Sur), могут возникнуть проблемы со всеми версиями Edge, которые либо получают сбой, либо не запускаются с самого начала. Microsoft определила проблему и работаем над тем, чтобы исправить ее до официального релиза Big Sur;
• Пользователи с определенным оборудованием видят изменения в поведении прокрутки, которые являются непреднамеренными. Например, страницы прокручиваются намного быстрее, чем раньше. Microsoft исследует эту проблему;
• Пользователи некоторых расширений блокировки рекламы могут столкнуться с ошибками воспроизведения на Youtube. В качестве обходного пути, временное отключение расширения должно позволить продолжить воспроизведение. Смотрите https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/known-issue-adblock-causing-errors-on-youtube/m-p/1486882 для получения дополнительной информации;
• Пользователи Kaspersky Internet Suite, у которых установлено соответствующее расширение, могут иногда видеть, что веб-страницы, такие как Gmail, не загружаются. Этот сбой происходит из-за того, что основное программное обеспечение Kaspersky устарело, и поэтому исправляется путем установки последней версии;
• Некоторые пользователи видят, что избранное дублируется после того, как Microsoft сделала некоторые исправления в этой области. Чаще всего это происходит путем установки нового канала Edge или установки Edge на другом устройстве, а затем входа в него с учетной записью, которая уже входила в Edge ранее. Теперь, когда доступен инструмент дедупликации, исправить это можно проще. Тем не менее, Microsoft также видела дублирование при запуске дедупликатора на нескольких ПК, прежде чем какой-либо из ПК сможет полностью синхронизировать свои изменения, поэтому, пока компания работает над исправлением, убедитесь, что дедупликатор запускается только на одном ПК за раз;
• После первоначального исправления некоторые пользователи по-прежнему сталкиваются с тем, что окна Edge становятся черными. Всплывающие окна пользовательского интерфейса, такие как меню, не затрагиваются, и открытие диспетчера задач браузера (комбинация клавиш Shift + Esc) и уничтожение процесса графического процессора исправляет это. Обратите внимание, что это влияет только на пользователей с определенным оборудованием;
• Некоторые пользователи видят «колеблющееся» поведение при прокрутке с помощью жестов трекпада или сенсорных экранов, когда прокрутка в одном измерении также вызывает тонкую прокрутку страницы назад и вперед в другом. Обратите внимание, что это влияет только на определенные веб-сайты и, кажется, хуже на определенных устройствах. Скорее всего, это связано с текущей работой по возвращению прокрутки к паритету с поведением Edge Legacy, поэтому, если это поведение нежелательно, вы можете временно отключить его, отключив флаг edge://flags/#edge-experimental-scrolling;
• Есть некоторые проблемы, когда пользователи с несколькими устройствами вывода звука иногда не получают никакого звука от Edge. В одном случае Edge становится выключенным в микшере громкости Windows, и его включение там исправляет проблему. В другом случае перезапуск браузера исправляет проблему;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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