Microsoft тестирует рекомендуемые запросы и кнопку «Встретиться сейчас» (Skype) на странице новой вкладки Edge Canary
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 22:15
- Просмотров: 70
Microsoft, похоже, экспериментирует с парой новых функций в сборках Edge Canary. Одна из этих функций упрощает пользователям совершение звонков в Skype с помощью кнопки «Встретиться сейчас» на странице новой вкладки браузера.
Новая возможность, похоже, доступна только некоторым пользователям Edge Canary, она отображается чуть ниже панели поиска. Нажав на кнопку, пользователи попадают на страницу, где они могут начать собрание через Skype, с уникальной ссылкой, которой они могут поделиться с теми, кого они хотят пригласить на видеоконференцию.
Кроме того, Edge Canary показывает рекомендуемые поисковые запросы под строкой поиска страницы новой вкладки. Как и кнопка «Встретиться сейчас», это улучшение доступно только некоторым пользователям Edge. Также есть возможность отключения этих рекомендаций, если вы не хотите их видеть.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techdows.com
techdows.com
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