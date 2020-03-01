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Microsoft Edge Canary получил возможность генерации QR-кодов для обмена изображениями с мобильными устройствами

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 16:27
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Microsoft Edge Canary теперь может генерировать QR-коды для обмена изображениями с мобильными устройствами.

Как включить новую функцию

1. Запустите Edge Canary Build 86.0.607.0 или более позднюю версию.
2. Посетите страницу edge://flags/#sharing-qr-code-generator.
3. Найдите соответствующую функцию и нажмите «Включено».
4. Теперь перезапустите браузер и перейдите на веб-страницу, содержащую изображение, которым вы хотите поделиться с мобильными устройствами.
5. Щелкните правой кнопкой мыши на этом изображении, а затем выберите опцию «Создать QR-код для этого изображения», доступную в контекстном меню.
6. На вашем экране откроется новое диалоговое окно, содержащее QR-код для выбранного изображения. Нажмите кнопку «Загрузить» (как показано на изображении), чтобы сохранить QR-код на свой компьютер.
7. Сгенерированный QR-код затем можно отсканировать с помощью камеры мобильного телефона, и изображение сразу откроется в браузере. Пользователи также могут поделиться им с другими через вложение электронной почты.







Другое улучшение заключается в том, что раздел «Конфиденциальность и службы» теперь называется «Конфиденциальность, поиск и службы».



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
reddit.com
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