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Microsoft перестанет поддерживать Microsoft Edge Legacy 9 марта 2021 года

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 21:38
  • Просмотров: 100

В январе этого года Microsoft официально представила браузер Edge на Chromium. Он представил множество новых функций по сравнению с предыдущей UWP-версией, теперь известной как Edge Legacy, таких как поддержка расширений Chrome, профилей и многого другого. Естественно, новая версия Edge заменит Edge Legacy, и Microsoft заявила, что Windows 10 20H2 будет поставляться с новым браузером.

Сегодня Microsoft объявила, что готовится отказаться от поддержки Edge Legacy, а это означает, что она больше не будет получать обновления безопасности. Это произойдет 9 марта 2021 года, когда у большинства пользователей Windows 10 уже должен быть новый Edge, поскольку браузер проходит через Центр обновления Windows.



Microsoft также объявила, что многие ее веб-сервисы, такие как Office в Интернете и Teams, перестанут поддерживать Internet Explorer 11. Фактически, Teams перестанет поддерживать IE11 уже 30 ноября, а это означает, что вы не сможете полностью использовать сервис или у вас возникнут какие-то проблемы с ним. Остальная часть Microsoft 365 перестанет поддерживать браузер 17 августа 2021 года.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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