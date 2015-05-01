Microsoft отложила релиз новой предварительной сборки Windows 10
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 21:04
- Просмотров: 154
Компания Microsoft отложила релиз новой предварительной сборки Windows 10 из-за серьёзной ошибки.
Twitter-аккаунт Windows Insider Program сообщил следующее:
Мы обнаружили ошибку в нашей сборке-кандидате для Dev Channel - так что сегодня сборки не будет. Мы рассматриваем варианты более новой сборки с исправлениями позже на этой неделе, так что никогда не говори никогда, но вряд ли получим новую сборку на этой неделе.
Напомню, что Microsoft регулярно выпускает предварительные сборки Windows 10.
Илья Источник:
twitter.com/windowsinsider
twitter.com/windowsinsider
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 42
Пользователей: 0
Гостей: 42
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 42
Роботы: Google Yandex
+2Новостей: 12269
+0Комментариев: 39443
+0Пользователей: 10035