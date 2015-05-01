Мы обнаружили ошибку в нашей сборке-кандидате для Dev Channel - так что сегодня сборки не будет. Мы рассматриваем варианты более новой сборки с исправлениями позже на этой неделе, так что никогда не говори никогда, но вряд ли получим новую сборку на этой неделе.

Компания Microsoft отложила релиз новой предварительной сборки Windows 10 из-за серьёзной ошибки.Twitter-аккаунт Windows Insider Program сообщил следующее:Напомню, что Microsoft регулярно выпускает предварительные сборки Windows 10.