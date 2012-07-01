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Microsoft Edge Canary получил безопасный DNS по умолчанию и флаг для плавной прокрутки PDF-файлов (Обновлено)

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 16:48
  • Просмотров: 75

Microsoft делает DNS over HTTPS (DoH) настройкой DNS по умолчанию в последних сборках Edge Canary. На этой неделе компания добавила эту функцию в настройки, которая также предоставляет пользователям четырех кастомных поставщиков услуг DNS на выбор, если они не хотят использовать свое предложение по умолчанию.

Google представила безопасный DNS в Chrome в мае в рамках обновления средств контроля безопасности и конфиденциальности. Поисковый гигант реализовал эту функцию в Chrome 84, но Microsoft не стала предлагать эту функцию в своем браузере. Как и Chrome, Microsoft предоставляет на выбор четырех кастомных DNS-провайдеров, включая Cloudflare (1.1.1.1), Google (Public DNS), Quad9 (9.9.9.9) и CleanBrowsing (Family Filter).



Переход на безопасный DNS в качестве опции по умолчанию дополнительно улучшает конфиденциальность и защищает пользователей от атак типа «man-in-the-middle», которые могут читать DNS-запросы, отправленные в незашифрованном виде.



Еще одним дополнением, появившимся в Edge Canary, является функция плавной прокрутки для PDF-файлов. Вы можете включить эту функцию через edge://flags/#edge-smooth-scrolling-enabled-pdf.

Узнать другие подробности можно здесь.

Update: Microsoft начала тестировать новый способ вставки URL-адресов в Microsoft Edge Canary. Вы можете узнать всю информацию здесь.

Microsoft Edge Canary получил безопасный DNS по умолчанию и флаг для плавной прокрутки PDF-файлов (Обновлено)



Илья Источник:
techdows.com
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