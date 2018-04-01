DisableAntiSpyware указывает, следует ли отключить антивирус Microsoft Defender. Microsoft Defender Antivirus — это приложение, которое может предотвращать, удалять и помещать в карантин вредоносное ПО, включая шпионское.



Эта настройка больше не поддерживается и будет игнорироваться на клиентских устройствах с августа 2020 года (версия 4.18.2007.8), когда будет выпущено обновление для Microsoft Defender Antivirus.

Согласно документу, опубликованному Microsoft, пользователи больше не смогут навсегда отключить Windows Defender на ПК с Windows 10.Вот комментарий Microsoft:Узнать другие подробности можно здесь