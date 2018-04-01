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Пользователи больше не смогут навсегда отключить Windows Defender

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 19:37
  • Просмотров: 49

Согласно документу, опубликованному Microsoft, пользователи больше не смогут навсегда отключить Windows Defender на ПК с Windows 10.

Вот комментарий Microsoft:

DisableAntiSpyware указывает, следует ли отключить антивирус Microsoft Defender. Microsoft Defender Antivirus — это приложение, которое может предотвращать, удалять и помещать в карантин вредоносное ПО, включая шпионское.

Эта настройка больше не поддерживается и будет игнорироваться на клиентских устройствах с августа 2020 года (версия 4.18.2007.8), когда будет выпущено обновление для Microsoft Defender Antivirus.


Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
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AleX_another
Посетитель | Сегодня, 20:10
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Win10Tweaker справится.
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