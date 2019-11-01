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Microsoft перенесла WSL2 на Windows 10 версий 1903 и 1909

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 17:20
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Компания Microsoft объявила о переносе WSL2 (Windows Subsystem for Linux 2) на Windows 10 версий 1903 и 1909. Поддержка осуществляется посредством накопительного обновления, которое развертывается для обеих версий.

Сборки Windows 10 18362.1049 и 18363.1049 теперь развертываются для всех пользователей, которые включили поддержку WSL2. Статья базы знаний для обновления - KB4566116, которая идентична обеим версиям, так как 1903 и 1909 имеют одно и то же ядро. Помимо поддержки этой функции, накопительные обновления также исправляют несколько проблем.

Кроме того, следует отметить, что перенос имеет одно ограничение, поскольку поддержка WSL2 вводится только для систем x64. Пользователи, использующие устройства ARM64, такие как Surface Pro X, должны будут выполнить обновление до Windows 10 версии 2004, чтобы иметь возможность использовать WSL2.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
devblogs.microsoft.com
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