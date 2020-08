Компания Microsoft выпустила накопительные обновления для Windows 10 версий 1809, 1903 и 1909.Вот список изменений сборок 18362.1049 и 18363.1049:• Исправлена проблема с закрепленными надстройками, из-за которой приложение Microsoft Outlook перестало отвечать на запросы;• Предоставляет возможность синхронизации однонаправленного файла cookie сессии Microsoft Edge IE Mode, когда администратор настраивает файл cookie сессии;• Исправлена проблема, которая приводила к переполнению жесткого диска в некоторых ситуациях, связанных с ошибками;• Исправлена проблема, из-за которой Microsoft Gaming Services не запускался из-за ошибки 15612;• Исправлена проблема, из-за которой приложения Visual Basic 6.0 (VB6) не могли использовать ListView в MSCOMCTL.OCX после обновления до Windows 10 версии 1903 и более поздних версий;• Исправляет ошибку среды выполнения, которая приводила к остановке работы VB6 при отправке дубликатов сообщений windows в WindowProc ().• Исправлена проблема, которая отображала черный экран для пользователей Windows Virtual Desktop (WVD) при попытке входа в систему;• Обновляет информацию о часовом поясе Юкона, Канада;• Исправлена проблема, которая предотвращала удаление реестров состояния уведомлений для некоторых приложений даже после удаления профиля пользователя;• Исправлена проблема, из-за которой приложение, использующее msctf.dll, переставало работать, и появлялось исключение 0xc0000005 (Access violation);• Исправлена проблема с визуальным смещением на сенсорном экране. Изменения, внесенные пером или пальцем, отображались в области, отличной от ожидаемой, если устройство подключено к внешнему монитору;• Исправлена проблема, из-за которой интеллектуальное освещение Cortana не работало должным образом, если вы выключали устройство, когда включено быстрое выключение;• Исправлена проблема, из-за которой новые дочерние окна мерцали и отображались в виде белых квадратов на серверных устройствах, настроенных для резкого визуального контраста;• Исправлена проблема, из-за которой страница приложения Настройки неожиданно закрывалась, что препятствовало правильной настройке приложений по умолчанию;• Исправлена проблема с предварительным просмотром .msg-файлов в проводнике при установленной 64-битной версии Microsoft Outlook;• Исправлена проблема, из-за которой все открытые приложения Universal Windows Platform (UWP) неожиданно закрывались. Это происходило, когда их установщик вызывал диспетчер перезапуска, чтобы перезапустить проводник (explorer.exe);• Исправлена проблема, из-за которой приложения Windows 8.1 не проецировались на дополнительный дисплей, когда эти приложения использовали API-интерфейс StartProjectingAsync;• Исправлена проблема, из-за которой имена папок профиля пользователя становятся слишком длинными, что могло привести к проблемам с MAX_PATH;• Исправлена проблема, из-за которой делегированный пользователь не мог импортировать объект групповой политики (GPO), даже если у пользователя были необходимые права;• Исправлена проблема, из-за которой Event Viewer Microsoft Management Console (MMC) переставала работать, когда дополнительный монитор находится над основным монитором. Появлялось исключение за пределами допустимого диапазона;• Исправлена проблема, из-за которой во время сессии в реальном времени отправлялось большое количество событий за короткий промежуток времени;• Исправляет проблему со счетчиками производительности объекта;• Исправлена проблема, которая вызывала ошибку, если вы открывали файлы Microsoft OneDrive по запросу, когда включена User Experience Virtualization (UE-V). Чтобы применить это решение, установите для следующего DWORD значение 1: «HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\UEV\Agent\Configuration\ApplyExplorerCompatFix»;• Исправлена проблема, которая приводила к сбою повышения статуса сервера до контроллера домена. Это происходило, когда процесс Local Security Authority Subsystem Service (LSASS) установлен как Protected Process Light (PPL);• Исправлена проблема, при которой правила издателя AppLocker иногда могли препятствовать загрузке программных модулей приложениями; это могло вызвать частичный сбой приложения;• Исправлена проблема, которая иногда препятствовала AppLocker запускать приложение, правило издателя которого разрешало его запуск;• Исправлена проблема, которая генерировала ошибку «Синхронизация остановлена, не удается зашифровать файлы», когда пользователи пытались синхронизировать свою рабочую папку. Эта проблема возникала после настройки зашифрованных рабочих папок на клиенте;• Исправлена проблема, из-за которой функция CryptCATAdminCalcHashFromFileHandle () вызывала утечку памяти при ее вызове. Эта память не восстанавливалась, пока вызывающее приложение не закрывалось;• Исправлена проблема, которая не позволяла разблокировать устройство, если вы вводили пробел перед именем пользователя при первом входе в систему на устройстве;• Исправлена проблема, из-за которой приложения долго открывались;• Исправлена проблема, из-за которой система переставала работать и генерировала код остановки 7E;• Исправляет сбои классификации, вызванные неправильным User Principal Name (UPN);• Исправлена проблему с системным вызовом спящего режима в Glibc-2.31 или более поздней версии, работающей в дистрибутиве Windows Subsystem for Linux 1 (WSL 1);• Добавляет поддержку WSL 2; для получения дополнительной информации см. «WSL 2 Support is coming to Windows 10 Versions 1903 and 1909» • Исправлена проблема, которая могла отображать частоту процессора как ноль (0) для некоторых процессоров;• Исправлена проблема, которая вызывала задержки во время завершения работы при запуске Microsoft Keyboard Filter Service;• Исправлена проблема, из-за которой соединение виртуальной частной сети (VPN) хоста не могло совместно использоваться с виртуальными машинами (VM), подключенными к коммутатору по умолчанию;• Исправлена проблема с получением раздела каталога корневого домена глобального каталога с дочернего контроллера домена (DC) при повышении, отмене хостинга или повторном размещении контроллера домена. Это могло привести к тому, что LSASS использовала всю доступную память дочернего контроллера домена. Эта проблема характерна для лесов Active Directory, содержащих 100 или более контроллеров домена;• Исправлена проблема, из-за которой не регистрировались события 4732 и 4733 для изменений членства в локальной группе домена в некоторых сценариях. Это происходит, когда вы использовали элемент управления «Permissive Modify»; например, модули PowerShell Active Directory (AD) используют этот элемент управления;• Исправлена проблема, которая могла препятствовать запуску службы кластеров и генерировать ошибку «2245 (NERR_PasswordTooShort)». Это происходило, если вы настраивали групповую политику «Minimum Password Length» с более чем 14 символами. Для получения дополнительной информации см. KB4557232 • Исправлена проблема, из-за которой конфигурация групповой политики «Minimum Password Length», содержащая более 14 символов, не действовала. Для получения дополнительной информации см. KB4557232 • Исправлена проблема, которая вызывала потерю записанных данных, когда приложение открывало файл и записывало его в конец файла в общей папке;• Исправлена проблема с Server Message Block (SMB). Эта проблема неправильно регистрировала событие Microsoft-Windows-SMBClient 31013 в журнале событий Microsoft-Windows-SMBClient/Security SMB-клиента, когда SMB-сервер возвращал STATUS_USER_SESSION_DELETED. Эта проблема возникала, когда пользователи или приложения SMB-клиента открывали несколько сессии SMB, используя один и тот же набор подключений Transmission Control Protocol (TCP) на одном SMB-сервере. Эта проблема, скорее всего, возникала на серверах Remote Desktop;Узнать список изменений другой версии Windows 10 можно здесь