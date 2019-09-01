Microsoft Edge Canary теперь может сортировать коллекции по дате или имени
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 23:54
- Просмотров: 11
Последнее обновление Microsoft Edge Canary позволяет пользователям сортировать коллекций по дате или имени.
В дополнение к сортировке, сегодняшняя сборка Edge Canary включает опцию вертикальных вкладок для большего числа пользователей.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
reddit.com
reddit.com
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