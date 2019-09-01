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Microsoft Edge Canary теперь может сортировать коллекции по дате или имени

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 23:54
  • Просмотров: 11

Последнее обновление Microsoft Edge Canary позволяет пользователям сортировать коллекций по дате или имени.

Microsoft Edge Canary теперь может сортировать коллекции по дате или имени




В дополнение к сортировке, сегодняшняя сборка Edge Canary включает опцию вертикальных вкладок для большего числа пользователей.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
reddit.com
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