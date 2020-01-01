Коммерческие пользователи могут протестировать Windows 10 версии 20H2
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 00:57
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Microsoft объявила, что обновление Windows 10 версии 20H2 теперь доступно для коммерческих пользователей для предварительной проверки. Компания считает устройства коммерческими, если они работают под управлением любых версий ОС, которые не являются домашними редакциями, управляются IT-отделом через MDM или другие инструменты, или если они присоединены к домену. Таким корпоративным клиентам теперь предлагается опробовать 20H2 для тестирования.
В посте блога говорится, что коммерческие устройства могут обновиться до следующей версии ОС либо из Центра обновления Windows, присоединившись к Insider Program в Beta или Release Preview Channel, либо загрузив ISO-образы для 20H2 для обновления виртуальных машин. Интересно, что ISO-образов этой версии пока нет, а обновление недоступно в Release Preview Channel. Вполне возможно, что Microsoft сделает это в ближайшее время.
Windows 10 версии 20H2 – которая в старой схеме именования будет называться версией 2009 – это незначительное обновление для Windows 10. Как и в случае с версией 1909, обновление 20H2 представляет собой пакет включения, поставляемый в виде обновления, которое включит дополнительные функции в ОС. Компания добавила, что те, кто использует Windows 10 версии 2004 (May 2020 Update), будут испытывать удивительно быстрое обновление», поскольку незначительный патч вызовет один перезапуск и включит скрытые функции.
Microsoft заявила, что устройства на May 2020 Update с июньским ежемесячным патчем будут обслуживаться пакетом включения. Возможно, что новые функции, такие как обновленное меню Пуск, которое в настоящее время скрыто, были добавлены в версию 2004 с этим накопительным обновлением. Однако устройства под управлением Windows 10 версии 1909 и более ранних версий получат 20H2 в качестве полнофункционального обновления.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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