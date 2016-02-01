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Новая иконка Microsoft Store доступна для обычных пользователей Windows 10

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 20:51
  • Просмотров: 0

Обычные пользователи Windows 10 получили новую иконку Microsoft Store. Стоит напомнить, что инсайдеры получили её в прошлом месяце.

Новая икона приложения очень похожа на предыдущую, но отличается складной конструкцией на ручке сумки и новой горизонтальной линией, которая создаёт иллюзию бумажного пакета в отличие от предыдущего пакета неоднозначного происхождения.
Илья Источник:
onmsft.com
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