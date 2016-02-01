Новая иконка Microsoft Store доступна для обычных пользователей Windows 10

Обычные пользователи Windows 10 получили новую иконку Microsoft Store. Стоит напомнить, что инсайдеры получили её в прошлом месяце.Новая икона приложения очень похожа на предыдущую, но отличается складной конструкцией на ручке сумки и новой горизонтальной линией, которая создаёт иллюзию бумажного пакета в отличие от предыдущего пакета неоднозначного происхождения.