Microsoft Edge Canary предлагает дополнительные опции при загрузке файлов
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 23:39
- Просмотров: 30
Microsoft Edge Canary теперь предлагает опции «Открыть», «Сохранить» и «Сохранить как» при загрузке файлов.
Когда вы инициируете загрузку, браузеры Microsoft Internet Explorer и Edge Legacy показывают вам диалоговое окно с аналогичными опциями.
Эти опции доступны некоторым пользователям Edge Canary через контролируемое развертывание.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
/techdows.com
/techdows.com
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