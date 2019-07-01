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Microsoft Edge Canary предлагает дополнительные опции при загрузке файлов

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 23:39
  • Просмотров: 30
Microsoft Edge Canary предлагает дополнительные опции при загрузке файлов

Microsoft Edge Canary теперь предлагает опции «Открыть», «Сохранить» и «Сохранить как» при загрузке файлов.

Когда вы инициируете загрузку, браузеры Microsoft Internet Explorer и Edge Legacy показывают вам диалоговое окно с аналогичными опциями.

Эти опции доступны некоторым пользователям Edge Canary через контролируемое развертывание.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
/techdows.com
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