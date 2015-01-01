Примечание: Пробуждающее слово было повторно включено в последней версии Cortana в Windows. Если вы используете Windows 10, May 2020 Update, убедитесь, что вы обновились до сборки 19041.329 или более поздней версии, чтобы использовать слово пробуждения с Cortana. Для более ранних сборок вы все еще можете нажать на кнопку микрофона, чтобы использовать свой голос с Cortana.

Microsoft обновила документацию поддержки, чтобы сказать, что команда «Hey Cortana» снова работает в Windows 10.На странице, обновленной 19 числа, отмечается:Узнать другие подробности можно здесь