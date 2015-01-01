Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Команда «Hey Cortana» снова работает в Windows 10

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 23:58
  • Просмотров: 2

Microsoft обновила документацию поддержки, чтобы сказать, что команда «Hey Cortana» снова работает в Windows 10.

На странице, обновленной 19 числа, отмечается:

Примечание: Пробуждающее слово было повторно включено в последней версии Cortana в Windows. Если вы используете Windows 10, May 2020 Update, убедитесь, что вы обновились до сборки 19041.329 или более поздней версии, чтобы использовать слово пробуждения с Cortana. Для более ранних сборок вы все еще можете нажать на кнопку микрофона, чтобы использовать свой голос с Cortana.






Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Обновление Cortana Beta добавляет раздел «Оборудование» для управления устройствами Cortana

Обновление Cortana Beta добавляет раздел «Оборудование» для управления устройствами Cortana

Microsoft выпустила обновление для приложения Cortana (Beta)

Microsoft выпустила обновление для приложения Cortana (Beta)

Microsoft планирует интеграцию Alexa/Cortana для Xbox

Microsoft планирует интеграцию Alexa/Cortana для Xbox

Microsoft анонсировала Cortana Skills Kit и Devices SDK для производителей устройств

Microsoft анонсировала Cortana Skills Kit и Devices SDK для производителей устройств

Как включить функцию "Hey, Cortana" в Windows 10 Technical Preview Build 9926

Как включить функцию "Hey, Cortana" в Windows 10 Technical Preview Build 9926




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 42
Пользователей: 0
Гостей: 42
Роботы: Google Yandex
+7  
Новостей: 12298
+0  
Комментариев: 39444
+0  
Пользователей: 10035