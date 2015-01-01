Команда «Hey Cortana» снова работает в Windows 10
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 23:58
- Просмотров: 2
Microsoft обновила документацию поддержки, чтобы сказать, что команда «Hey Cortana» снова работает в Windows 10.
На странице, обновленной 19 числа, отмечается:
Примечание: Пробуждающее слово было повторно включено в последней версии Cortana в Windows. Если вы используете Windows 10, May 2020 Update, убедитесь, что вы обновились до сборки 19041.329 или более поздней версии, чтобы использовать слово пробуждения с Cortana. Для более ранних сборок вы все еще можете нажать на кнопку микрофона, чтобы использовать свой голос с Cortana.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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