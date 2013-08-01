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Microsoft выпустила Skype 8.63 для всех пользователей

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 00:28
  • Просмотров: 0
Microsoft выпустила Skype 8.63 для всех пользователей

Компания Microsoft выпустила Skype 8.63 для всех пользователей.

Skype для Windows, Mac, Linux, Web, iPhone и iPad

• Исправлены ошибки и улучшена стабильность;

Что исправлено?

• Skype для Windows 10 автоматически запускался только после первого входа в систему;
• Улучшена производительность запуска Skype для Windows 10;
• Уведомление по электронной почте о звонках и чатах, которые вы пропустили за последние 72 часа;
• Улучшения в выборе языка для разговоров с переводом;
• Невозможно было просмотреть видеопоток всех участников в групповом видеовызове;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
answers.microsoft.com
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