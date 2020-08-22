Меню Пуск и Центр уведомлений могут получить новый интерфейс в Windows 10
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 16:33
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Меню Пуск и Центр уведомлений Windows 10 могут быть обновлены, если новая ссылка на код, обнаруженная в предварительной сборке, имеет что-то общее.
21 августа Microsoft выпустила сборку Windows 10 Build 20197 для инсайдеров в Dev Channel. Эта предварительная сборка поставляется не только с новым диспетчером дисков и исправлениями ошибок, но и также включает ссылку на «WinUI» для меню Пуск и Центра уведомлений Windows 10.
Согласно сканированию файлов Microsoft Program Database (PDB) в Windows 10 Build 20197, Microsoft в настоящее время тестирует эти функции внутри компании:
• WinUIOnDesktop;
• WinUIDesktopActionCenter;
• WinUIDesktopStartMenu;
WinUI — это платформа пользовательского интерфейса нового поколения от Microsoft для Windows, Windows 10, Windows 10X и складных устройств, таких как Surface Duo.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
windowslatest.com
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