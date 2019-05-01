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Microsoft продлила поддержку Windows 10 версии 1803 на шесть месяцев

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 23:07
  • Просмотров: 63

Microsoft услышала отзывы и понимает, что многим необходимо сосредоточиться на обеспечении непрерывности бизнеса в разгар глобальной пандемии. Из-за этого компания решила отложить запланированную дату окончания обслуживания редакций Enterprise, Education и IoT Enterprise для Windows 10 версии 1803. Это означает, что обновления безопасности будут выпускаться ежемесячно до 11 мая 2021 года. Последнее обновление безопасности для этих редакции Windows 10 версии 1803 будет выпущено 11 мая 2021 года, а не 10 ноября 2020 года.

Обновления безопасности для Windows 10 версии 1803 будут доступны через стандартные способы обслуживания: Windows Update, Windows Server Update Services и Microsoft Update Catalog. Вам не нужно будет изменять текущие рабочие процессы управления обновлениями.

После 11 мая 2021 года устройства, работающие под управлением редакций Enterprise, Education и IoT Enterprise Windows 10 версии 1803, больше не будут получать обновления безопасности. Организации должны запланировать обновление своих устройств до последней версии Windows 10, чтобы оставаться поддерживаемыми после этой даты.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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